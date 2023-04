Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure: „Din ce să trăiască și el și familia sa?” EXCLUSIV

Lidia Fecioru, vestit bioterapeut, ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre principalele motive ale divorțurilor din societatea românească: „Sărăcia și ucrainencele. Am auzit cu toții despre situații în care bărbați din alte țări s-au despărțit de soțiile lor pentru refugiate din Ucraina. Nici România nu a fost ocolită. Doar că la noi nu s-a vorbit despre asta”. Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer?

Lidia Fecioru nu este deloc surprinsă de numărul mare de familii care se destramă. Cunoscutul bioterapeut din Republica Moldova, care s-a mutat de mai bine de 30 de ani în România, explică și care sunt principalele motive care duc la divorț:

„Cel dintâi este sărăcia. Oricât am ignora-o sau am dori să o ascundem, ea este prezentă într-un număr mare de familii din țara noastră. Însă, cui îi face plăcere să vorbească despre sărăcie? Nimănui! Atunci când nu ai bani, apar și o groază de probleme”, deschide Lidia Fecioru seria declarațiilor pentru Playtech Știri.

Ea a dat, ca exemplu, și recentul divorț dintre Dinu și Deea Maxer:

Lidia Fecioru, absolventă a Facultății de Medicină, din țara vecină, specializarea Medicină Legală, a mai adăugat:

„Să știți că un alt motiv sunt ucrainencele. Am auzit cu toții despre situații în care bărbați din alte țări s-au despărțit de soțiile lor pentru refugiate din Ucraina. Nici România nu a fost ocolită de chestiunea asta. Doar că la noi nu s-a vorbit despre asta. Am cunoscut destui notari care sunt de altă părere și cu care am discutat despre existența unor asemenea cazuri și la noi”.