Câți bani face Bianca Drăgușanu, de fapt. A recunoscut sumele colosale cu o aroganță maximă

După ce a fost acuzată în mediul online că motivul pentru care ar fi stat atât de mult timp cu Alex Bodi ar fi fost averea acestuia, Bianca Drăgușanu a recunoscut câţi bani face ea, de fapt. A spus totul despre sumele colosale care îi intră lunar în cont.

Plecările dese din ultima perioadă în Dubai o fac pe vedetă să se gândească serios să se mute în celebrul oraş din Emiratele Arabe. Invitată la Teo Show, Bianca Drăgușanu a povestit câţi bani face, de fapt, cu o arogantă rar întâlnită. Fosta prezentatoare de la Kanal D a vorbit despre taxele şcolare pe care ar trebui să le plătească pentru Sofia, acestea fiind de ordinul zecilor de mii de euro, însă a recunoscut ca suma nu ar fi o problemă pentru ea.

“Am meditat câteva zile la chestia asta. Toate cunoștințele mele mi-au spus că tot ce fac în România pot să fac și acolo. Poate n-ar fi rău să încerc. Mi-ar plăcea să-mi fac un boutique cu un croitor în el. Orice rochie îmi cumpăr trebuie să merg să o modific. M-am gândit la chestia asta.

Ar fi o problemă de adaptare pentru Sofia. Fără copilul meu nu pot să plec. Am prietene românce care au copiii acolo la școala. E peste 10.000 de euro școala pe an în Dubai, dar produce mami bani de nu are timp să îi numere. Am discutat şi cu Victor despre acest subiect, rămâne să luăm împreună o decizie. Noi facem tot ce trebuie ca Sofiei să îi fie bine”, a spus fosta soţie a lui Victor Slav.