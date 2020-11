Bianca Drăgușanu revine la TV. Blonda amenință cu dezvăluiri grele: ”O să distrug”

Potrivit declarațiilor făcute recent, Bianca Drăgușanu a semnat un contract cu un post de televiziune. Vedeta a povestit că, în cadrul emisiunii ce va fi pe post în curând la televizor, va face dezvăluiri uriașe din viața reală.

Bianca Drăgușanu revine la TV

Astfel, nou proiect din lumina reflectoarelor vine la mai bine de doi ani după ce a încehiat colaborarea cu postul de televziune Kanal D, acolo unde a moderat emisiunea ”Te vreau lângă mine”.

Fosta prezentatoare de la Kanal D a anunțat ieri pe Instagram Stories că urmează să apară într-o anumită emisiune, acolo unde va face dezvăluiri despre viața privată. În plus, ea a subliniat că va veni și cu dovezi. Bianca Drăgușanu nu a precizat încă pe ce program va rula show-ul ei, dar unii dintre fanii săi se gândesc că va vorbi și spre episodul traumatizant petrecut luna trecută, atunci când aceasta a fost văzută plină de vânătăi.

“În curând, o să ne vedem live, aproape în fiecare zi la un anumit post de televiziune, unde eu o să vă povestesc detalii picante din viața mea personală. O să fac unele dezvăluiri, exact așa cum v-am spus și zilele trecute, în care o să vin cu dovezi și o să distrug codița multor «ciupercuțe» apărute după ploaie. Să vedeți când o să înceapă telenovela pe TV! Dar, nu vă dau mai multe detalii, că știu că o să fiți cu ochii pe mine în fiecare seară. Mă rog, dimineața, când se difuzează emisiunea. O să fiți cu ochii pe mine! Și pe telenovela vieții mele, pentru că Bianca are telenovelă în viața ei. E un fel de «Game of Thrones», dar regina nu moare niciodată! (…). «Game of Thrones», cu mama dragonilor care nu moare (…). Aici, câștigă, pentru că e corectă, e asumată. (…). Da, facem o telenovelă despre viața reală a mea”, a precizat fosta soție a lui Alex Bodi într-un filmuleț urcat pe Instagram Stories.

Bianca Drăgușanu nu a vrut să comenteze imaginile bătăii încasate

De asemenea, într-un alt mesaj video transmisîrecent, fosta soție a lui Victor Slav a mai anunțat: “Mâine mă duc la Teo și marți, fly away (n.r.: am un zbor)”. Aceasta nu a dezvăluit însă ce destinație a ales după ce va părăsi din nou România.

Luna trecută, la câteva zile de la bătaia încasată, Bianca Drăgușanu a fost invitata lui Cătălin Măruță. Atunci, ea a mers împreună cu fostul partener, dar când au fost rugați să comenteze imaginile din ziua în care a fost traumatizată, vedeta a răbufnit.