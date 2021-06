Câți bani dau străinii în România. Suma cheltuită în medie de către turiști

România este adorată de unii dintre străini care aleg în special la vârsta a doua să se retragă pe mealeagurile noastre pentru liniște. Desigur că vizitele se rezumă și la alte interese în dreptul altora, dar peisajele i-au făcut să se îndrăgostească iremediabil de țara noastră. Câți bani cheltuiesc aceștia în România în medie? Majoritatea sunt surprinși de prețurile de la noi.

Conform Institutului Național de Statistică, numărul total de turiști străini cazați în structurile colective din trimestrul I al anului curent a fost de 64.1 de mii de persoane. Cheltuielile acestora au însumat în medie 171.5 milioane de lei. Românii sunt conștienți că din ce în ce mai mulți turiști se îndrăgostesc de meleagurile noastre, peisajele desprinse din basm și liniștea deosebită pe care o regăsesc în unii localnici care îi întâmpină.

Călătoriile pentru afaceri, congresele organizate la noi, conferințele, cursurile, târgurile și expozițiile au reprezentat principalul motiv al sejurului petrecut de către 68.5% din turiștii străini din România în trimestrul I al anului curent. Cheltuielile acestora au reprezentat un procent de 66.2% din totalul cheltuielilor.

Un procent de 31.5% din turiști au călătorit la noi în scop particular precum: vacanțe, evenimente culturale și sportive sau vizitarea rudelor și a prietenilor. Potrivit INS, 41.3% dintre ei și-au organizat singuri sejurul, 28.5% cu ajutorul agențiilor turistice, 22.7% prin alte modalități de organizare pentru călătorie, iar 7.5% și-au organizat călătoria pe cont propriu.

Principalul mijloc de transport utilizat pentru ajungerea la noi în țară. Concret, în trimestrul I al anului curent a fost avionul ales cel mai des, 21.5% au utilizat autoturisme proprii, 2.5% autocare și autobuze, iar 0.9% au sosit cu alte mijloace de transport ca: tren, ambarcațiuni fluviale, autoturisme închiriate, motociclete, etc.

„Trebuie să recunosc că prima dată când am vizitat Romania s-a lăsat puțin cu gura căscată. Nu aveam nicio idee despre faptul că zonele de țară pot fi atât de frumoase și verzi. Am făcut un road trip din București în Sighișoara, am pornit-o spre Transfăgărășan și ne-am întreptat spre Botoșani. Pot să spun că am trecut pe lângă un număr infinit de peisaje superbe și sate atât de pitorești… Nu spun că aveam o imagine negativă despre România înainte, dar pur și simplu nu știam că există atâta frumusețe acolo”

Becky, UK (Sursa: momondo.ro)