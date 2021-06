Delta Dunării, pregătită să primească turiști ucraineni. Ce navă de croazieră urmează să ajungă săptămâna următoare

Începând de săptămâna viitoare, nava de croazieră fluvială dedicată exclusiv Deltei Dunării, va aduce turiști ucraineni în rezervația românească, a declarat Marius Crifțonencu, managerul navei.

Potrivit acestuia, nava de croazieră a făcut deja cinci excursii de câte o săptămână în Sfântu Gheorghe, pe brațele Chilia și Sulina. În Ucraina, turiștii au putut vizita orașe renumite precum Odessa, Ismail și stațiunea Primorsk, fiind situată pe litoralul ucrainean al Mării Negre.

În ceea ce privește excursiile care au avut loc până acum, managerul navei, Marius Crifțonescu, a menționat că a bordul navei a urcat chiar și ambasadorul Marii Britanii din România.

„La Sulina, am fost cu ocazia organizării Parastasul piraţilor şi am avut onoarea să-l avem la bord pe ambasadorul Marii Britanii în România. A fost foarte încântat de produsul nostru, de ce am servit la bord şi a fost o seară reuşită”, a afirmat managerul navei.