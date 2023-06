Câți bani costă o bere la SAGA Festival. Prețurile au luat-o razna, oamenii sunt dezamăgiți de condiții

În perioada 23-25 iunie 2023, are loc o nouă editție a ”SAGA Festival”, la Romaero. Organizatorii au anunțat un line-up de zile mari pentru toți împătimiții de muzică electronică, cu peste 100 de artiști și trupe de gen, pe 7 scene amplasate aici. Dar, în a doua zi de festival au apărut pe rețelele de socializare multe postări cu nemulțumirile fanilor, precum și câți bani costă o bere la ”SAGA Festival”. Conform acestora, se pare că prețurile au luat-o razna, iar oamenii sunt dezamăgiți de condiții.

SAGA Festival, la cea de-a treia ediție în 2023

După cum bine știu fanii acestui gen muzical, ”SAGA Festival” este al doilea cel mai mare festival de muzică electronică din România, după UNTOLD. La această a treia ediție, organizatorii au anunțat peste 100 de artiști diferiți care vor concerta pe parcursul a celor trei zile și peste 7 scene, sperând la o prezență de 150.000 de spectatori.

Skrillex și Lil Nas X concertează la Romaero

Organizatorii i-au invitat pe Skrillex și Lil Nas X să fie cap de afiș pe scena principală în acest an, iar alte nume îi includ pe Richie Hawtin, Nina Kraviz, Loco Dice, Hot Since 82, Fisher, Tale Of Us și alții.

SAGA este o colaborare între titanii din industria muzicii dance ”ALDA”, responsabili pentru Amsterdam Music Festival și A State of Trance, și Insomniac Events, care, desigur, organizează franciza EDC de renume mondial, așa că se poate spune cu siguranță că participanții se pot aștepta la o producție audio-vizuală de neegalat. SAGA Festival 2023 se desfășoar și astăzi la Romaero, fiind a doua zi de festival, mâine, pe 25 iunie, fiind și ultima zi.

Dar, astăzi au început să apară pe rețelele de socializare postări ale participanților la festival, mulți dintre ei fiind nemulțumiți de modul de organizare, dar mai ales de faptul că prețurile au luat-o razna. În acest context, aflăm câți bani costă o bere la SAGA Festival.

Câți bani costă o bere la SAGA Festival

Suntem în a doua zi de festival, iar oamenii sunt dezamăgiți de condiții, conform unor postări recente de pe Facebook, în care sunt enunțate mai multe nereguli organizatorice, dar și problemele întâlnite la plata anumitor lucruri prin intermediul plăților online, precum cele făcute prin BCR. Conform postării făcute de Cristi Dorombach, sunt multe probleme de organizare la ”SAGA Festival”, dar și prețuri exagerate:

”O să scriu şi eu nişte chestii la cald despre SAGA.

– TOPUP la brăţări cu cardul nu se poate face, pentru că mulţumim BCR şi că nu e acoperire GSM la Romaero.

– Au întârziat brăţările, de asta nu s-au dat cu 1 săptămână înainte în București.

– Berea e caldă. Şi 18 lei. De la 4 lei cutia de Heineken. Mai bine o bei acasă.

– La Romaero nu este apă,

– Nu s-a închis circulaţia pe Aviaţiei, că supără cei 30 de locatari din zonă. Accesul e greoi.

– Dacă nu ai brăţară, stai la cozi de 2 3 ore pentru că în Aviaţiei nu e acoperire GSM să servească 50.000 de oameni.

– Nu ai unde să stai jos la Romaero

– Nu veniţi cu încălţări fancy

– Nu sunt coşuri de gunoi

– Scena cu cei mai mişto DJ e cea mai tristă Chiar nu înţeleg de ce îşi bat `festivalurile` joc de bucureşteni. Mai mult nu înţeleg de ce bucureştenii acceptă.”, scrie jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

Cu toate aceste probleme, conform relatărilor jurnalistului, se pare că, totuși, la această oră sunt peste 50.000 de oameni care participă la al doilea cel mai important festival de muzică electronică din România.