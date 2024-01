Când are loc Neversea 2023. În ce perioadă se desfășoară celebrul festival de muzică din Constanța

Neversea Festival este unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică care are loc pe plaja din Constanța, în luna iulie, an de an. Prima ediție a început în 2017 și a devenit rapid unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa de Est. Festivalul se desfășoară în apropierea plajei Modern, situată pe malul Mării Negre în Constanța. În fiecare an, acest festival a atins noi recorduri, așa că toată lumea se întreabă acum când are loc Neversea 2023!

Când va avea loc Neversea 2023, festivalul de muzică din Constanța

Pentru cei care vor să aibă parte de muzică bună, adrenalină și momente impresionante, trebuie să meargă neapărat la Neversea, unul dintre cele mai importante evenimente de divertisment, cu muzică și distracție, din România. Anual, festivalul a adunat peste 100.000 de participanți, iar organizatorii au decis să continue și anul acesta. Așadar, mulți sunt curioși să afle când va avea loc Neversea 2023.

Festivalul se va desfășura în perioada 6-9 iulie 2023, în Constanța. Locația va fi aceeași ca și în anii anteriori, la plaja modernizată din Constanța, pe malul Mării Negre.

Cei mai buni DJ şi producători internaţionali, precum şi artişti români vor participa la festivalul de muzică, după cum au anunțat organizatorii de la Neversea.

Totodată, miile de participanți se vor putea delecta cu diverse activități interactive, sporturi pe apă, ateliere și workshopuri creative și inspiraționale, zone de fashion, make-up, hairstyle, mâncare și băuturi.

Artiștii care vor urca pe scena principală a festivalului

Încă de anul trecut, au fost anunțati primii artiști care vor concerta la evenimentul din Constanța. Astfel, pe Main Stage vor urca Alok, Don Diablo, Grasu XXL, Morten, Nicole Cherry, Rareș x Adi Istrate x Erika Isac, Salvatore Ganacci, Sofi Tukker, Spike, Ștefania, Timmy Trumpet.

Pe The Ark, scena de rap și trap, Neversea 2023 îi aduce pe Amuly, Azteca, Berehet, Dub DX & Woodnote, Ian, Killa Fonic, Macanache, Marko Glass ft. Bvcovia, M.G.L, Nane, OG Eastbull, Oscar, Paraziții, Petre Ștefan, Phunk B, Puya, Șatra B.E.N.Z, Specii și Yny Sebi.

Potrivit declarațiilor de presă făcute de organizatori, festivalul de muzică Neversea va avea un nou concept la cea de-a cincea ediție.

„Oază de libertate de la malul Mării Negre va fi plină de culori, entuziasm şi energii bune aduse şi de dansatori, animatori şi acrobaţi pe picioroange, care vor defila printre zecile de mii de participanţi. Fanii se vor putea încărca cu adrenalină şi fericire din tot perimetrul festivalului, care, pe lângă scene, va găzdui şi diverse activităţi interactive, sporturi pe apă, ateliere şi workshopuri creative şi inspiraţionale, zone de fashion, make-up, hairstyle, mâncare şi băuturi”, scrie în comunicatul de presă emis de organizatorii festivalului.

Cât costă biletele la Neversea

Începând cu 27 octombrie 2022 au fost puse la vânzare primele abonamente și bilete la Neversea 2023. Până pe 21 noiembrie 2022, fanii puteau să-și rezerve abonamentul la Neversea la prețul de doar 1 euro.

După această dată, cel mai ieftin bilet, cel la general access basic, costă 554,4 lei, și acordă accesul la cele patru zile de festival. Cel mai scump abonament este cel la VIP, în jur de 349 de euro, plus taxe.

În 2022, cea de-a patra ediție Neversea a adunat peste 260.000 de oameni, după 2 ani de pauză, din cauza pandemiei de coronavirus. Peste 150 de artiști naționali și internaționali de renume au urcat pe scenele festivalului, printre care: Danny Avila, Alesso, KSHMR, Ummet Ozcan, Tchami, Parov Stelar, ZHU, Don Diablo, Nicky Romero, Quintino, Black Eyed Peas, Tyga, Alan Walker, W&W, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas&Like Mike, Nervo, Brennan Heart, Steve Aoki, Tujamo, Azteck, Madeon și B Jones sunt headlinerii care au făcut senzație pe The Island of Dreams.

