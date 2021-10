Câți bani costă cartea lansată în weekend de Anamaria Prodan. Dedicație pentru Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan a decis să își lanseze propria carte la un eveniment care a avut loc în weekend. Mulți fani o să se grăbească să cumpere colecția ‘Da, sunt cea mai bună!’, mai ales pentru că aceasta s-a decis să îi facă o dedicație printr-un capitol special lui Laurențiu Reghecampf.

Cei care vor să se bucure de colecția ‘Da, sunt cea mai bună’ o să aibă parte de două volume, de 308, respectiv 288 pagini full color, în care impresara a descris cele mai interesante experiențe de viață pe care le-a avut pentru ca fanii să poată să o cunoască mai bine.

Cele două volume se numesc ‘O viață de film, de cum am deschis ochii’ și ‘O viață plină de fotbal și performanță orișiunde’. Anamaria Prodan trece printr-o perioadă dificilă după ce Laurențiu Reghecampf a depus actele de divorț și și-a refăcut viața, însă nu lasă problemele să o pună la pământ.

Totuși, nu mulți o să se înghesuie în momentul în care o să vadă prețul pe care l-a pus Anamaria Prodan pentru colecția ei. Aceasta este extrem de cunoscută în showbiz-ul românesc, iar cei care vor să afle totul despre ea trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 200 de lei.

Ambele cărți se găsesc la unele librării și cu o reducere de 50%, ținând cont că impresara a lansat pe piață colecția anul trecut, însă acum a organizat un eveniment de promovare în cadrul unei librării dintr-un centru comercial din Capitală, unde au participat mai multe persoane apropiate de ea și vedete.

Cei care citesc cele două cărți o să poată să afle totul despre ce a trăit vedeta încă de la o vârstă fragedă și despre cum a reușit să își construiască o carieră explozivă. De asemenea, Anamaria Prodan a oferit detalii inedite despre relația pe care a avut-o cu Laurențiu Reghecampf.

Impresara a decis să îi dedice antrenorului cel mai frumos capitol din colecția de cărți, mai ales pentru că povestea de dragoste pe care a trăit-o alături de acesta a fost una extrem de frumoasă. Anamaria Prodan a mărturisit că orice s-ar întâmpla, mereu o să îl ajute pe Laurențiu Reghecampf.

„În această carte sunt începuturile mele, capitolul cel mai frumos din această carte îi este dedicat fostului meu soț, este un omagiu adus lui, adus iubirii în care eu am crezut foarte tare și este o mulțumire pentru că mi-a dăruit un copil.

Eu întotdeauna o să-i fiu lui alături, el știa asta, dacă-mi va cere ajutorul eu și copiii mei o să-l ridicăm.

Până am reușit să înțelegem exact despre ce este vorba și să nu cerem mai mult decât ceea ce se poate, da, am fost siderați toți, sunt lucruri urâte pe care eu și copiii mei au decis să le îngropăm. L-am uitat de mult, eu am învățat să iert.”, a spus Anamaria Prodan pentru Antena Stars.