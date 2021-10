Decizia radicală luată de Anamaria Prodan în privinţa divorţului de Laurenţiu Reghecampf: “Sunt lucruri urâte”

Anamaria Prodan a luat o decizie radicală după ce a confirmat că divorțează. Impresara trece printr-o perioadă extrem de dificilă după ce Laurențiu Reghecampf a declarat că a depus actele de divorț, astfel că s-a hotărât cu privire la ce o să facă de acum încolo.

Impresara are parte de foarte multe proiecte și activități și nu lasă problemele personale să o țină departe de cariera ei. Vedeta a lansat cartea mamei sale, ‘Cântecul vieții mele’, dar și cartea scrisă de ea, ‘Da, sunt cea mai bună!’, în cadrul unui eveniment în care a discutat despre divorț.

Vedeta a mărturisit că s-a hotărât să nu mai discute despre divorțul de Laurențiu Reghecampf. Mai mult, impresara a explicat faptul că familia ei este pregătită să meargă mai departe duă acest episod dureros.

„Pentru mine a fost momentul în care am hotărât să-mi iau copiii, ca un vultur, și să mergem mai departe și să ieșim din toată nebunia asta, să nu mai dăm socoteală, să nu mai dăm interviuri, să nu mai vorbim.

De asemenea, Anamaria Prodan a mărturisit că i-a dedicat cel mai frumos capitol din carte lui Laurențiu Reghecampf, mai ales pentru că a trăit o poveste de iubire frumoasă alături de acesta și o să îi fie alături mereu, chiar dacă divorțează.

„În această carte sunt începuturile mele, capitolul cel mai frumos din această carte îi este dedicat fostului meu soț, este un omagiu adus lui, adus iubirii în care eu am crezut foarte tare și este o mulțumire pentru că mi-a dăruit un copil.

Eu întotdeauna o să-i fiu lui alături, el știa asta, dacă-mi va cere ajutorul eu și copiii mei o să-l ridicăm.

Până am reușit să înțelegem exact despre ce este vorba și să nu cerem mai mult decât ceea ce se poate, da, am fost siderați toți, sunt lucruri urâte pe care eu și copiii mei au decis să le îngropăm. L-am uitat de mult, eu am învățat să iert.”, a adăugat ea.