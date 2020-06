Câți bani cere, de fapt, Carmen Harra pentru o oră. Suma e incredibilă

Carmen Harra a debutat pentru prima dată pe scenă, în anii 1970, ca și cântăreață. După ce a emigrat în America, în anul 1983, cântăreața și-a descoprit și alte calități. Carmen Hara a devnit o prezicătoare de succes, dar s-a dedicat și scrisului.

Câți bani solicită, de fapt, Carmen Harra pentru o oră. Suma este destul de piperată

Carmen Harra este celebră prin prezicerile pe care le face, atât în România, precum și în America. Carmen Harra și-a făcut un nume în lumea celor care fac predicții odată ajunsă în SUA, în anul 1983. Acum, Carmen Harra face preziceri și unor vedete de la Hollywood. Astfel, prețurile pe care le practică Carmen Harra pentru prezicerea viitorului sunt destul de piperate, ajungând la sute de dolari pe oră.

”În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră. Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume. Făceam consiliere pentru cupluri”, a dezvăluit Carmen Harra.

Cartea prezicătoarei Carmen Harra, tradusă în 20 de limbi

Carmen Harra, în anul 2003, a publicat prima sa carte, ”Everyday Karma”. Aceasta a fost un real succes, a fost bestseller și a ajuns să fie tradusă în nu mai puțin de 20 de limbi. Astfel, la aceste sume câștigate din consiliere Carmen Harra adaugă la veniturile ei și banii obținuți din vânzarea cărților pe care le scrie. Carmen Harra a declarat că a câștigat câteva sute de mii de dolari din drepturi de autor.

Dacă atunci multă lume nu credea în previziunile lui Carmen Harra, iată că acum, după ce pandemia de coronavirus a dat peste cap planurile și organizarea tuturor țărilor, cuvintele ei par să fie extrem de aproape de adevăr.