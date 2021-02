Câți bani câștigă Jador la Survivor România. Suma este și mai mare decât s-a crezut inițial

Este oare Joador cel mai bine plătit concurent de la emisiunea Survivor România 2021? Potrivit Ciao.ro, artistul ar câștiga o sumă uriașă la emisiunea care se desfășoară în Republica Dominicană.

Însă Jador este și unul dintre cei mai apreciați artiști la ora actuală. În emisiunea Survivor România 2021, el face parte din echipa Faimoșilor, alături de nume precum Alexandra Stan, Cătălin Morșanu și alții. Astfel că potrivit unor surse din anturajul lui Jador, acesta ar fi și cel mai bine plătit dintre concurenții emisiunii, încasând o sumă uriașă.

Oricum ar fi, Jador știe să facă spectacol în emisiune, fiind foarte urmărit și îndrăgit de telespectatori. Cu toate acestea, el reușește să intre des în conflicte cu ceilalți membrii din emisune. Recent, acesta a intrat în conflict chiar și cu Culiță Sterp.

„E adevărat, sunt o fire vulcanică, dar nu jignesc mai mult decât e cazul. Maxim un „taci dracu”, după aia îmi dau seama că am fost nesimțit și îmi cer scuze. Să nu ducem acest level mai departe și că creăm o imagine ca și cum eu sunt așa și punem o etichetă. Și unii dintre băieți ați făcut asta. Dacă suntem frați, fiți cu faptele, nu cu gura. Nu ai cum să spui despre mine că sunt așa când tu ai jignit-o pe Nemeș în ultimul hal! Asta e o faptă nașpa. Eu nu aș face asta, Culiță e cântăreț și nu aș scoate lucrurile astea în evidență. Lucrurile astea nu trebuie spuse la televizor, trebuia să mă iei în junglă. Lasă vrăjeală, Culiță”, a spus Jador, făcând referire la Culiță Sterp.

De cealaltă parte, Culiță Sterp l-a acuzat pe Jador că s-a certat cu toată lumea.

„Eu, din echipa asta, m-am certat cu doi oameni, Jador s-a certat cu toți. Nu e un om care să nu se fi certat cu Jador în afară de cei noi. E prietenul meu, are un suflet bun, nu vreau să se supere, dar trebuie să-și asume niște chestii. Uneori Zanni are dreptate, și Jador are, dar au fost multe energii negative din cauza lui, care e perietenul meu. Mulți refuză să-i spună adevărul, vreau să o ia ca pe o lecție”, a replicat Culiță Sterp la consiliul pentru eliminare care a avut loc săptămâna trecută.