Răsturnare de situație între Jador și Culiță Sterp. Ce a apărut azi pe internet, totul e clar

Prietenia dintre Jador și Culiță Sterp a fost pusă pe butuci la ”Survivor România”. Deși greul din junglă ar fi trebuit să-i apropie mai mult, tensiunile, foamea și dorul, după cum a susținut familia lui Jador, au dus la un conflict între cei doi. În țară, în schimb, curge lapte și miere, cel puțin în mediul online. Chiar dacă în Republica Dominicană disputa dintre ei răsună în urechile tuturor faimoșilor, stricând armonia echipei, acuză colegii, în România se întrevede o nouă reușită în trendingul de pe Youtube. Ieri a apărut un promo al unei piese semnate de protagoniștii ”meciului”. „Pentru răul ce l-ai făcut, o să plătești de zece ori mai mult”, cântă Jador. Părerile fanilor au schimbat traiectoria disensiunii.

Jador și Culiță Sterp – ”O să plătești”. Scandal în Dominicană, piesă nouă în România. Fanii pun la îndoială disputa de la Survivor

Ieri a apărut pe Youtube promo-ul unei noi piese semnate de Jador și Culiță Sterp. Melodia se numește ”O să plătești”, iar refrenul cântat de Jador spune: „Pentru răul ce l-ai făcut, o să plătești de zece ori mai mult”. Videoclipul nu a fost încă lansat, dar în imaginile din promo apar cei doi cântăreți în costumele de la ”Survivor”.

Fanii au sărit cu puncte de vedere în ceea ce privește piesa, acuzând că artiștii au gândit o strategie pentru a le crește și mai mult cota de piață. „Dacă se adeverește că a fost un mare fake scandalul dintre ei, o adevărată strategie, bravo, felicitări”, a scris un internaut în secțiunea de comentarii a teaser-ului.

Este un punct de vedere, dar, în realitate, situația stă altfel. Melodia ”O să plătești” a fost înregistrată cu puțin timp înainte de plecarea în Republica Dominicană, în studioul lui Ovidiu Băcilă, cunoscut drept ”DeSanto”. Piesa este una de dragoste și se referă la o iubire pierdută, nu la un conflict. De remarcat este că, totuși, titlul ei se mulează pe situația din junglă.

Replicile acide dintre cei doi artiști

„Eu, din echipa asta, m-am certat cu doi oameni, Jador s-a certat cu toți. Nu e un om care să nu se fi certat cu Jador în afară de cei noi. E prietenul meu, are un suflet bun, nu vreau să se supere, dar trebuie să-și asume niște chestii. Uneori Zanni are dreptate, și Jador are, dar au fost multe energii negative din cauza lui, care e perietenul meu. Mulți refuză să-i spună adevărul, vreau să o ia ca pe o lecție”, a spus Culiță la consiliul pentru eliminare de săptămâna trecută.

„E adevărat, sunt o fire vulcanică, dar nu jignesc mai mult decât e cazul. Maxim un „taci dracu”, după aia îmi dau seama că am fost nesimțit și îmi cer scuze. Să nu ducem acest level mai departe și că creăm o imagine ca și cum eu sunt așa și punem o etichetă. Și unii dintre băieți ați făcut asta. Dacă suntem frați, fiți cu faptele, nu cu gura. Nu ai cum să spui despre mine că sunt așa când tu ai jignit-o pe Nemeș în ultimul hal! Asta e o faptă nașpa. Eu nu aș face asta, Culiță e cântăreț și nu aș scoate lucrurile astea în evidență. Lucrurile astea nu trebuie spuse la televizor, trebuia să mă iei în junglă. Lasă vrăjeală, Culiță”, s-a apărat Jador.