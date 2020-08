Câți bani câștigă, de fapt, Pepe într-un an. Veniturile cântărețului au crescut

S-a aflat câți bani câștigă, de fapt, Pepe într-un an! Este faimos, are o familie frumoasă, pe care o tratează regește, deoarece are câștiguri semnificative din concertele pe care le are, dar și din afacerile pe care le derulează.

Cântărețul Pepe a avut un an financiar extrem de bogat

Anul trecut a fost unul fabulos pentru Pepe, din punct de vedere financiar. A avut un profit de 5 ori mai mare, în comparație cu anul 2018. Cântăreţul şi-a înfiinţat, în 2004, o firma specializată în „activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)”, prin care îşi derulează contractele din muzică, cântareţul fiind unic asociat şi administrator al societăţii comerciale „Pepe Latin Music SRL”.

Cei mai buni ani ai firmei au fost 2009, cu un profit net de 375.985 lei şi 2013 (351.787 de lei). Din 2013, câştigurile din muzică au început să scadă. Astfel, în 2014 s-a înregistrat un profit de 305.130 lei, în 2015 de 285.743 de lei, iar în 2016 de doar 173.957 de lei.

Anul 2017 a fost unul fenomenal pentru Pepe, din punct devedere financiar

Cel mai mare profit s-a înregistrat în 2017, acesta fiind de net de 400.960 de lei (aproximativ 87.000 de euro). În 2018, „Pepe Latin Music SRL” s-a prăbuşit din punct de vedere al profitului net, acesta fiind de doar 16.610 lei (aproximativ 3.500 de euro), de 24 de ori mai mic decât cel înregistrat cu un an înainte.

Cu toate acestea, şi datoriile au crescut, de la 240.039 de lei la finalul lui 2017, la 279.021 de lei la sfârşitul lui 2017. Revirimentul s-a produs în 2019, conform ultimelor rezultate de la Ministerul de Finanțe. Astfel, firma lui Pepe a bifat un profit net de 92.270 lei, de 5,5 ori mai mare decât cel înregistrat în 2018.

Așadar, Pepe își tratează familia regește, deoarece are cu ce. Vedeta a postat o imagine pe contul personal de Instagram, unde a scris la descriere un mesaj emoționant pentru Raluca. „Alături de inima mea”. Pepe și Raluca au și două fetițe împreună: Rosa Alexandra și Maria.