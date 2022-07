Câți bani câștigă Alexandru Rafila în fiecare lună. Ministrul primește 4 salarii!

Alexandru Rafila primește patru salarii. Acesta are patru locuri de muncă remunerate foarte bine. Mai exact, ministrul lucrează la Camera Deputaților, Ministerul Sănătății, Institutul Matei Balș și Universitatea Carol Davila. Oficialul are cele mai mari depozite la bănci în rândul celor din cabinetul Ciucă în valoare de 700.000 de euro, investiții la Bursa de Valori București de 200.000 de euro și are acordat un împrumut de 235.000 de euro către un membru al familiei. Acesta are timp de patru locuri de muncă și este cel mai bogat membru al cabinetului Ciucă.

Alexandru Rafila are patru salarii: ce sumă îi ajunge în buzunar lunar?

Alexandru Rafila are nu mai puțin de patru locuri de muncă. Acesta primește 2.400 de euro de la Camera Deputaților, 600 de euro la Ministerul Sănătății, 1.800 de euro la Institutul Matei Balș și 1.730 de euro de la Universitatea Carol Davila. În total, toate job-urile îi aduc în buzunare 6.000 de euro net pe lună.

Ministrul Sănătății are cele mai mari depozite la bănci în rândul celor din cabinetul Ciucă. Mai exact, este vorba despre investiții la Bursa de Valori București de 200.000 de euro și un împrumut de 235.000 de euro către un apropiat din familie. Depozitele de la bănci arată un total de 700.000 de euro, fiind astfel cel mai bogat membru al cabinetului Ciucă.

Declarația de avere din anul 2021 arată că el are depozite de 465.000 de euro la Raiffeisen Bank, Banca Transilvania, o casetă de valori de 103.500 de euro, un alt depozit de 534.000 de lei la aceleași bănci și un alt cont în dolari cu 15.600 de dolari.

Ministrul a mai achiziționat în prima parte din 2022 acțiuni TeraPlast Bistrița în valoare de 370.000 de lei prin intermediul BVB și a dublat expunerea la Transgaz, mai arată declarația sa de avere. De asemenea, cel din urmă a vândut în anul 2021 un teren de 510.000 de euro către mai multe persoane fizice și juridice.

Ce venituri a avut în 2020?

Deputatul a încasat venituri din șase locuri în anul 2020. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila i-a plătit un salariu anual de 127.883 lei. Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” i-a plătit un salariu anual de 225.156 de lei, iar în paralel a mai oferit și consultanță pe Persoană Fizică Autorizată, ceea ce i-a adus 32.000 de lei.

Contractul a fost de „consultanță sănătate publică, microbiologie”. Pe lângă acestea, el a mai fost implicat și într-un studiu de cercetare internațională pentru care a încasat peste 11.148 de dolari. De asemenea, de la Parlamentul României în calitate de deputat a primit o indemnizație de 4.171 de lei.