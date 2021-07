Câți bani ajunge să facă Jamila Cuisine pe luna din vizualizările pe YouTube

Geanina Staicu Avram este cunoscută sub numele de Jamila. Are vârsta de 34 de ani și este deținătoarea unui canal de YouTube pe care are 1.49M abonați și 808 video. Iată câți bani ajunge să facă Jamila Cuisine pe lună din vizualizările pe YouTube.

Venitul pe care îl încasează lunar Jamila Cuisine din vizualizările pe YouTube

Jamila este o tânără pasionată de bucătăria marocană, fiind căsătorită cu un marocan, cu care are și doi copii. Numele Jamila provine de la soacra ei, care îi spunea așa încă de la început, deoarece nu putea să pronunțe corect prenumele acesteia: Geanina.

Fiind pasionată de limba franceză, a intrat în grupuri online în care erau persoane cu care comunica doar în franceză, pentru a-și exersa abilitățile. Într-unul din grupurile acestea l-a întâlnit și pe soțul său. Deoarece a intrat în contact cu o civilizație diferită, a vrut să vadă cum este și bucătăria locală și a început să testeze tot felul de rețete, îndrăgostindu-se de acestea. Din această experiență a învățat că fiecare gospodină trebuie să aibă un borcan cu un mix de condimente, numai al ei, creat după bunul plac.

Jamila Cuisine

Tânăra pasionată de arta culinară, în special de bucătăria marocană, găteşte pentru familia ei şi filmează paşii fiecărei reţete încercate, explicându-le cu atenție și dragoste, în acest fel luând naștere JamilaCuisine.

Înainte de a găti rețeta în fața camerei de luat vederi, Jamila testează minuțios fiecare rețetă și abia când gustul și aspectul ies ca la carte, se apucă de filmat acea rețetă. Soțul ei este cel care filmează și montează. Deoarece este foarte timidă, o lungă perioadă nu s-a arătat în fața camerei. I se vedeau doar mâinile cum trebăluiesc.