Jamila Cuisine, infectată cu COVID-19. Prin ce momente cumplite a trecut: „Nu știam de ce tocmai eu”

Geanina Staicu-Avram, cunoscută de milioane de gospodine din România drept “Jamila Cuisine”, a anunțat, joi că a fost diagnosticată cu COVID-19. Una dintre cele mai iubite și mai urmărite vloggerițe a povestit momentele grele prin care a trecut și le transmite tuturor un mesaj de conștientizare.

Geanina Staicu-Avram și-a anunțat prietenii virtuali de pe rețeaua de socializare Facebook că a fost infectată cu COVID-19, însă starea sa de sănătate actuală este una bună, ea fiind vindecată.

Vloggerița culinară a mărturisit că nu înțelege nici acum de ce s-a infectat, deoarece a purtat corect mască, tot timpul, a păstrat distanța socială și nu a plecat în nicio vacanță, din frică de noul coronavirus. Cu toate acestea, sursa de inspirație a gospodinelor a trecut prin niște momente grele, pe care le-a și menționat în postarea sa.

Jamila a făcut public și buletinul său de analize, explicând că a dorit să țină secret acest eveniment neplăcut pentru a evita toate comentariile răutăcioase care au apărut în situații similare.

„Dragii mei, vreau să împărtășesc cu voi un lucru foarte personal despre care mi-e încă foarte greu să vorbesc. Am fost infectată cu virusul SARS-cov-2, adică am avut COVID-19. Imediat ce am aflat s-a instalat panica.

Pentru început nu știam cum de tocmai eu m-am infectat. Am purtat mereu mască și am purtat-o corect, am păstrat distanța socială, nici măcar n-am plecat în vacanță anul acesta, tocmai pentru a mă proteja și pentru a-i proteja pe ai mei”, și-a început mesajul pe Facebook Jamila.