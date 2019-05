Will Smith ia o pauză de la actorie. Ce a declarat celebrul actor

Will Smith a anunțat că ia o pauză de actorie de doi ani. Celebrul actor, care a împlinit 50 de ani în luna septembrie, a declarat că și-a atins limitele și că are nevoie de o pauză pentru a-și dezvolta capacităţile personale.

„Am simţit că am atins limita a ceea aş putea avea şi a ceea ce aş putea fi şi face în viaţă. Viaţa mea a ajuns la ceea ce mintea, educaţia şi inteligenţa emoţională pot face faţă aşa că am simţit că trebuia să mă retrag o clipă şi să mă dezvolt, iar acum am idei noi şi credinţe noi şi aştept cu nerăbdare să creez noi experienţe", a declarat Will Smith.

Actorul revine pe marile ecrane în această lună în versiunea live-action a filmului Aladdin, în care a jucat după ce a primit încurajări din partea fiului său, Jaden.

„Când un film se bazează, în mod real şi profund, pe idei apropiate sufletului meu acest lucru este întotdeauna de ajutor. Conceptele din jurul lui Aladdin, personaj care devine bărbat, conceptele din jurul Duhului, de a oferi şi de a ajuta, acestea sunt idei pe care sunt încântat şi mândru să le promovez în jurul lumii”, a mai spus artistul.

Will Smith, încântat de rolul din filmul Aladdin

Actorul s-a arătat încântat că a avut ocazia să joace rolul Duhului în filuml Aladdin. De asemenea, ela spus că este bucuros că poate promova pelicula.

„Este aşa de frumos să fac acest lucru cu un film bun. M-am aflat în faţa multora dintre voi cu filme mai puţin spectaculoase”, a spus Will Smith.

Premiera filmului Aladdin a avut loc la Londra, la 27 de ani de la filmul de animaţie care l-a făcut cunoscut. Will Smith a dezvăluit că decizia de a accepta rolul Duhului a fost una dificilă, deoarece călca pe urmele lui Robin Williams, actorul care a dat viață personajului în animația din 1992.

„Am fost de-a dreptul îngrozit la început. Trebuie să ai grijă cu genul acesta de filme care marchează copilăria oamenilor. E şi o anumită nostalgie în filmul ăsta, iar Robin Williams a creat ceva de-a dreptul revoluţionar”, a spus actorul.