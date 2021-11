Câți bani a refuzat Gică Hagi de la FRF. Suma este colosală, dar pierdea mai mulți bani dacă accepta propunerea

Câți bani a refuzat Gică Hagi de la FRF. Locul lăsat liber de Mirel Rădoi pe banca tricolorilor a dus la declanșarea operațiunii „găsirea selecționerului”. Răzvan Burleanu s-a îndreptat, mai întâi, către antrenorul-patron de la Farul, liderul „Generației de Aur”. Dar Gică Hagi nu a putut accepta oferta, invocând incompatibilitatea între postul de selecționer și statutul de acționar majoritar la un club de Liga 1. Dar salariul pe care urma să-l primească la națională era substanțial.

Câți bani a refuzat Gică Hagi de la FRF. Fostul mare internațional a fost prima opțiune pentru banca tehnică a naționalei în locul lui Mirel Rădoi. „Regele” a fost nevoit, însă, să decline oferta primită de la Răzvan Burleanu. Motivul invocat a fost incompatibilitatea între postul de selecționer și calitatea de patron al unui club din Liga 1.

Dorinţa mea este să preiau echipa naţională, dar nu voi putea niciodată să fiu selecţioner dacă nu îmi vând acţiunile.

Nu vreau să intru în alte interpretări, v-aţi dus prea departe. A fost o discuţie cu preşedintele FRF şi atât! Lucrul e simplu: nu pot să fiu antrenorul echipei naţionale pentru că sunt acţionar la club. Nici n-au trecut două zile şi văd o groază de discuţii. Vorbiţi cu liderul Generaţiei de Aur, nu vorbiţi cu oricine!

Da, am fost ofertat! Da, am fost dorit! Am discutat cu preşedintele, el m-a dorit foarte mult, dar nu se poate! Nu există nicio ruptură în Generaţia de Aur, există doar opinii”, a explicat Gică Hagi, la Digi Sport.