Câți bani a primit celebrul Danny Trejo pentru rolul din ‘Miami Bici 2’. Codin Maticiuc i-a spus tot lui Cătălin Măruță

Danny Trejo este unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume, care va apărea și în ‘Miami Bici 2’. Codin Maticiuc a explicat cât de greu a fost să o aducă pe marea vedetă în pelicula lui, mai ales din punct de vedere financiar. Ce sumă colosală a plătit Craiul de Dorobanți ca să îl aibă în film pe marele star american.

‘Miami Bici 2’ este una dintre cele mai așteptate pelicule ale momentului. Mai sunt doar câteva zile până la lansarea oficială în cinematografe, iar fanii sunt interesați să descopere tot mai multe detalii despre cel mai iubit film al timpurilor noastre.

Nu mai este un secret că în film va apărea și Danny Trejo, unul dintre cei mai mari actori americani, care este și surpriza acestei producții. Codin Maticiuc a recunoscut că a fost extrem de greu să ajungă la acesta, pentru că echipa care îl reprezintă nu este prea comunicativă și cooperativă.

Acesta a răspuns destul de repede propunerii lui Codin Maticiuc, dar nu a fost semnat niciun act timp de șase luni. Producătorul a trecut prin emoții mari până când contractul a devenit unul oficial și mărturisește că a fost foarte stresat, încât nu mai avea somn noaptea.

Răspunsurile întârziate, documentele trimise fără semnăturile necesare și solicitarea de a le completa ei înșiși au stârnit îngrijorări. Echipa nu a putut decide dacă aceasta reprezintă doar modul obișnuit de operare al celor implicați sau este o tactică obișnuită în industria cinematografică de la Hollywood, în special în colaborările cu producții similare cu a lor.

Simțea că exista posibilitatea ca cei din acea zonă să tragă de timp, așteptând să vadă dacă apare o ofertă mai avantajoasă. Într-un final a venit și semnătura mult așteptată.

„Am avut dăți în care am visat chestia asta. Am visat că nu semnează sau am visat că a semnat. Vorbim de preproducție, eram încă acasă și vorbeam în Los Angeles, vorbeam doar noaptea.

Stăteam pâna la ora 3 să vorbesc, mă culcam, pe la 6 mă trezeam ud și mă uitam la telefon «n-a scris, n-a semnat». Am trecut prin treaba asta, am îmbătrânit îngrozitor, până într-un moment în care el a zis «DA!»”, a declarat Codin Maticiuc.