Câți bani a primit Andreea Raicu pentru a poza în Playboy. Suma e incredibilă, Măruță a fost șocat

Andreea Raicu a fost prezentă în ediția de azi, 20 octombrie, a emisiunii La Măruță. Ea a vorbit despre cele peste două decenii de când activează în televiziune și despre momentele grele care au marcat-o.

Sunt peste 20 de ani de când Andreea Raicu este în prim-planul showbiz-ului autohton. Vedeta de televiziune a mărturisit că asta a venit și cu un preț, având parte și de episoade neplăcute.

”20 de ani de televiziune. Nu era presa asta mondenă, era revista VIP. Îmi aduc aminte că era o știre îngrozitoare despre mine, că am fost batută. Am plâns enorm, pentru că nu înțelegeam de ce poate cineva sa inventeze ceva despre cineva fără să îl cunoasca.

Atunci aveau o putere foarte mare publicațiile, nu exista social media. Cand se scria ceva la ziar era sfânt.

Am avut perioadă în care revista Star m-a hărțuit și chiar m-a fotografiat cu cineva, am plecat la munte, iar la vila aceea nu erau draperii. Intr-o noapte, când stăteam în pat am auzit o mașina.

I-am zis că sunt paparazzi. S-a dovedit că aveam dreptate. Si așa a apărut povestea asta. Atunci, m-am simtit violată, eram intr-un moment intim cu cineva foarte apropiat.

I-am dat in judecata, am câștigat și am donat banii, pentru ca mi se pareau bani murdari. Mai chinuitor a fost pentru mama ea. Am suferit mult, dar cred că mult mai mult a suferit mama mea”, a povestit Andreea Raicu.