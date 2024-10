Câți bani a primit Anca Țurcașiu pentru cele două luni petrecute la Asia Express 2024. Unii români nu câștigă atât într-un an

Competiția Asia Express 2024 se apropie cu pași repezi de marea finală, iar echipa care a fost eliminată la final de octombrie este cea formată din Anca Țurcașiu și Andreea Samson, prietena ei.

Astfel, după bilanțul de pe 30 octombrie 2024, perechile care intră în etapa semifinală a sezonului 7 Asia Express sunt: Nicolai Tand și Sorin Brotnei, Carmen Negoiță și Andreea Perețeanu, Ioana State și Mane Voicu, Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

„N-o să plec de aici plângând, ci cu fruntea sus. A fost cea mai intensă și spectaculoasă etapă din viața mea, petrecută alături de Andreea. Eu mi-am dorit să vin aici tocmai ca să pot trăi asta și am trăit-o din plin. Sunt foarte mândră de noi. Am cunoscut niște oameni minunați pe tot acest parcurs. Mulțumim pentru tot ce am trăit împreună”, a spus Anca Țurcașiu, după ce a aflat că pleacă acasă.