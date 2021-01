Bianca Drăgușanu a confirmat că se mărită: ‘Da, a treia oară e cu noroc’. Cum l-a desființat pe Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a confirmat totul! Vedeta a adus mai multe detalii curioșilor despre cum a mers viața ei în ultima perioadă și despre starea ei de spirit. Fosta asistentă păcătoasă radiază de fericire, iar mulți așteptau să vadă motivul. Iată ce a spus Bianca!

Celebra blondină a fost invitată la „Teo Show”, motivul perfect pentru noi dezvăluiri. Aceasta a fost pe cât de transparentă a putut și a discutat subiecte sensibile precum constrângerile din forta relație, dar și motivul care o face acum fericită.

Fosta prezentatoare de televiziune a mărturisit că există cineva în viața ei și că este fericită pentru că lucrurile au intrat pe un făgaș normal. Controversata vedetă se bucură în primul rând că are un copil sănătos, că afacerile îi merg bine, având în vedere contextul actual, și că trăiește viața pe care o merită și pe care o aștepta de o bună perioadă.

De asemenea, nu a afirmat sau infirmat relația cu Gabi Bădălău, alegând să treacă destul de rapid peste discuție. Întrebată despre vacanța în Maldive și de compania afaceristului, aceasta a răspuns că inițial trebuia să se bucure de peisajele superbe alături de Ramona Gabor, dar bruneta nu a vrut să plece din Dubai.

„Aparențele înșală, dar acum chiar cred că trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Din toate punctele de vedere. Eu îmi permit orice fel de vacanță și am plecat singură în vacanță. Și de acolo am plecat cu cineva în altă vacanță. Nu a fost ceva planificat, am zis vreau să merg în Maldive și să fac poze mișto. Am plecat singură în Dubai, de acolo am pecat cu cineva în altă acanță. Nu a fost ceva planificat, doar am vrut în Maldive. Am ncercat să o conving pe Ramona să vină cu mine în Maldive, dar n-a vrut. Aparențele înșeală, nu mă luați așa cu „convinsă”, așa a vrut universul. Nu discut despre altcineva. Oamenii care sunt fericiți nu doresc să-și expună fericirea. În primul rând sunt fericită eu, mai există oricum cineva în viața mea care mă face fericită. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Nu vreau să vorbesc despre partenerul meu de viață, vreau să vorbesc despre mine – sunt bine! Am un copil sănătos, am o afacere care funcționează, am prieteni lângă mine. Da, mă mărit…cândva! A treia oară cu noroc, am mai spus”

Bianca Drăgușanu (Sursa: Teo Show)