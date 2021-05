Câți bani a pierdut Ianis Hagi în doar doi ani. Suma este aiuritoare

Președintele Viitorului, Gică Popescu, a spus că l-a sfătuit pe Ianis Hagi să plece la Spartak Moscova în vara lui 2019.

Câți bani a pierdut Ianis Hagi în doar doi ani

El nu l-a ascultat însă și a ales să se transfere la Genk. Ianis Hagi a fost cumpărat de Genk cu 4 milioane de euro în vara lui 2019, de la Viitorul, însă după șase luni el a plecat la Rangers, sub formă de împrumut. Apoi, în iulie 2020, echipa lui Steven Gerrard l-a transferat definitiv.

La Genk , Ianis Hagi a jucat 19 meciuri a jucat Ianis la Genk. A dat 3 goluri și a avut 4 pase de gol.

„Eu, atunci, voiam să plece la Spartak Moscova, plătea de două ori mai mult decât Genk, adică undeva la 8 milioane de euro. Gică a încercat să stea cât mai departe și nici eu nu am vrut să-l influențez. Doar l-am sfătuit. Dar oferta era imensă! Câștiga de 4 ori mai mult decât la Genk. Când a refuzat, am spus: ”Wow! Copilul acesta are o maturitate incredibilă””, a declarat Popescu în cadrul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport 1.

Informații neoficiale au indicat în urmă cu doi ani că Ianis ar încasa (sumă netă) 800.000 de euro pe an la Genk. Astfel, în Rusia, Hagi ar fi câștigat, potrivit „Baciului”, 3,2 milioane de euro pe sezon!

Cum a ajuns Ianis Hagi la Rangers

Ianis Hagi a vorbit recent și despre perioada petrecută în Belgia, la Genk, dezvăluind cum a ajuns la Rangers.

„Am avut șansa să aleg ce a fost mai bine pentru mine, nu pentru club. Am analizat foarte mult oferta de la Genk, părea cel mai bun pas, dar nu a fost cea mai bună decizie. Nu a fost cum mă așteptam să fie. Am gândit prea mult, uneori e bine să asculți instinctul. Mergeam la o echipă de Champions League și mă așteptam ca totul să fie de la foarte bine în sus. Dar nu am găsit asta. Nu am fost fericit pe teren, dar nici în afara terenului. În iarnă, ideea era să rămân la Genk. Cantonamentul a mers foarte bine, am jucat un amical în care am evoluat 90 de minute, dar în primul meci oficial nu am fost în lot. După aceea mi-am dat seama că e ceva ce nu ține de mine. Mi-am dat seama că e un club în care nu pot crește, nu pot să arăt ce calități am. Le-am zis impresarilor să găsească o soluție și cu vreo 7 zile înainte de finalul perioadei de mercato am avut o ofertă din Spania și de la Rangers. Faptul că Gerrard era antrenor la Rangers a avut un impact foarte mare. M-a sunat, am vorbit, mi-a zis ce așteaptă de la mine și i-am pus toate întrebările la care voiam un răspuns. Am vorbit și cu directorul sportiv și toți eram pe aceeași pagină. Tata, care era cu mine, mi-a zis că dacă era în locul meu ar fi considerat că e o decizie foarte ușor de luat”, a spus Ianis Hagi la „Digi Sport Special”.

Acum, Ianis Hagi ia în jur de 800.000 euro pe an. A plecat in 2019 de la Viitorul la Genk, iar apoi, după jumătate de sezon, la Rangers.

Deci în acești doi ani de până acum ar fi luat încă 4.800.000 de euro, 2,400.000 pe an in plus.