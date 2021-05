Cum a ajuns Kira Hagi să lucreze pentru Michelle Obama. Reușită istorică pentru sora lui Ianis Hagi

Kira Hagi a dat lovitura. Fiica regelui fotbalului românesc va juca într-un film de animație de pe Netflix, alături de Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii. Reușită istorică pentru sora lui Ianis Hagi. Despre ce este vorba, de fapt. Fanii brunetei au fost foarte încântați de reușitele Kirei.

Gică Hagi are toate motivele să fie mândru de copiii săi. Fiul său Ianis îi calcă pe urme și devine un star în lumea fotbalului, iar Kira este la începutul unei cariere promițătoare în actorie.

Recent, bruneta de 25 de ani este vorba despre serialul animat Gofre şi Mochi, în care soția lui Barack Obama și Kira Hagi vor dubla vocile unor personaje simpatice. Fiica regelui fotbalului românesc va dubla vocea lui Mochi.

Invitată în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, tânăra actriță i-a mărturisit lui Mihai Gâdea că simte o mare onoare de a lucra într-un film produs de Michelle Obama. Kira Hagi spune că va colabora cu un studio de dublaj din România care lucrează cu cei de la Netflix.

Admiratorii surorii lui Ianis Hagi sunt foarte entuziasmați de proiectul Kirei, despre care au vorbit numai de bine.

„Eu colaborez cu un studio de dublaj, aici, în România. Ei lucrează cu Netflix direct. Și m-au contactatpe mine, mi-au spus că m-au văzut în anumite proiecte și dacă doresc să vin să dau audiție.

Nu știam proiectul, dar fiind un job am zis: ‘Prima! Mă găsiți acolo la prima oră.’ Și am ajuns acolo, am dat audiția și a fost foarte bine. Dublez vocea personajului Gofre, din serialul Gofre și Mochi, produs de Michele Obama. Pentru copii. Este istoria gastronomiei.”, a declarat Kira Hagi la emisiunea de pe Antena 3.