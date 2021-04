Câți bani a luat cel mai mult Selly din Youtube. Suma este uriașă pentru doar 30 de zile

Selly a dat lovitura. Faimosul vlogger Andrei Șelaru câștigă venituri impresionante, într-o singură lună, pe canalul său de Youtube. Totalul este uriaș pentru doar 30 de zile. Care a fost cea mai mare sumă pe care liderul 5Gang a primit-o la sfârșitul unei luni de muncă.

Selly nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Andrei Șelaru este unul dintre cei mai cunoscuți, apreciați și mediatizați tineri artiști ai țării noastre, fiind considerat cel mai celebru vlogger din România. Are 20 de ani și lumea întreagă la picioarele sale. Este apreciat de adolescenții români pentru felul în care reușește să facă bani frumoși pe rețele sociale precum Facebook, Instagram, Youtube sau TikTok. Selly câștigă sume bănoase din clipurile sale virale de pe Youtube.

Deși întotdeauna s-a ferit să vorbească despre ce venituri câștigă prin intermediul platformelor sociale, recent, Selly a fost invitat în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”. Aici, liderul 5Gang i-a mărturisit lui Cătălin Măruță cât de bine își gestionează finanțele și care este cea mai mare sumă de bani pe care a primit-o, într-un lună de zile:

„E vorba de Google AdSense. AdSens-ul se bazează pe vizualizările pe care le faci în Youtube. Contează cine se uită, puterea de cumpărare a publicului. La mine AdSens-ul ăsta crește peste 10.000 de euro, scade sub 10.000 de euro. 15.000 de euro am câștigat cel mai mult într-o lună”, a declarat Selly, în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.

Câți bani a luat cel mai mult Selly din Youtube. Deși mulți oameni spun că artistul a câștigat, deja, primul său milion de euro, vloggerul a fost reticent în a confirma acest zvon. Cu toate acestea, Andrei Șelaru spune că este mulțumit de veniturile pe care le încasează la sfârșitul fiecărei luni.

„Sunt mulțumit de veniturile pe care le am. E o mândrie pentru mine. Lumea are impresia, când spui averea unui om, că sunt banii pe care omul ăla îi are în cont. Când spui averea lui Jeff Bezos oamenii își imaginează că cele 150 de milioane îi are fizic, în conturile bancare. Acelea sunt activele.

Nu e ca și cum poți ști acum câți bani ai exact. Care e averea ta sau cât valorezi tu. Pot să spun cu siguranță că brandul pe care l-am construit și imaginea cu siguranță acestea valorează peste un milion de euro… mult peste un milion de euro. În rest, sume exacte de bani și lucruri de genul ăsta nu îmi stă în caracter să le discut, din contră, e un lucru de mulțumire”, a completat tânărul în cadrul aceluiași podcast.