Câți bani a dat Anamaria Prodan pe pisica ei. A făcut-o imediat vedetă pe internet

Anamaria Prodan și-a șocat din nou fanii, dar și iubitorii de animale. Impresara și-a cumpărat recent o pisică din rasa Sfinx, careia i-a pus numele Enzo. Cât costă un astfel de suflet?

Câți bani a dat Anamaria Prodan pe pisica ei

Anamaria Prodan șochează adesea cu achiziții extravagante, impresionează cu ținute de lux și se lasă filmată în ”palatele” sale din România și Dubai. A făcut ravagii când s-a pozat goală și a pus imaginile pe internet, însă, pe lângă fotografiile comentate de mulți, de această dată a atașat o imagine prin care le-a făcut cunoștință admiratorilor ei cu animalul de companie. Impresara și-a cumpărat o pisică fără păr din rasa Sfinx, pe care a botezat-o Enzo.

Pentru ea, banii nu mai sunt de mult o problemă, fiind inclusă în lista celor mai bogați 100 de români, însă, pentru curioși, un asemenea exemplar costă între 500 și 2.000 de euro. De asemenea, această rasă trebuie îngrijită regește, iar Anamaria va trebui să aibă mereu grijă până și de temperatura din casă, pentru ca pisica să nu se îmbolnăvească, dat fiind că nu are blană, iar căldura corporală trebuie menținută prin alte metode. Trecând peste detalii, patrupedul fără păr este acum vedeta familiei, Ana pozându-se alături de el în diferite ipostaze, unele care i-au adus pe Instagram multe aprecieri.

Impresara, despre divorțul de Reghecampf

”Vedetă” în presă de ceva vreme este și știrea cum că ea și Laurențiu Reghecampf sunt divorțați. Scena în care Dan Alexa a primit un pumn în figură de la impresară a pornit morișca speculațiilor care susțin că între cei doi ar exista mai mult decât o relație profesională, dar și zvonurile că Ana ar fi divorțat deja de Reghecampf.

„Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi frică să împărțim averea? Împărțim jumate, jumate și sănătate, trăim fericiți și cum vrem”, a declarat Anamaria pentru viva.ro.