Bianca Drăgușanu și preţul plătit pentru a fi liberă. Cu ce s-a ales după fiecare divorț. „Am mers de mână la notar” EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită de două ori, mai întâi cu Victor Slav, apoi cu Alex Bodi. De ambii foști soți a divorțat la notar. Fosta asistentă tv nu a avut nicio pretenție financiară și nu a dorit niciun partaj, ci doar să devină cât mai repede din nou, o femeie liberă, cum era dinainte de a se căsători.

„Am intrat de mână la notar și am divorțat în doar câteva minute. Nu am avut nevoie de nimic, nu am vrut nimic.”, ne-a spus vedeta referindu-se la cele două divorțuri.