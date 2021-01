Câți bani a câștigat Tzancă Uraganul în 2020, doar din youtube. Nu credeai că se primesc atâția bani în România

S-a aflat câți bani a câștigat Tzancă Uraganul în 2020, doar din Youtube. Nimeni nu credea că se primesc atâția bani în România. Despre ce sumă este vorba, citiți în articolul de mai jos.

Tzancă Uraganul a câștigat sume enorme din vizualizările de pe Youtube. La cât se ridică acestea

Tzancă Uraganu a făcut bani frumoși anul trecut doar din vizualizările de pe Youtube.

Tzanca Uraganul este cel mai de succes manelist din România când vine vorba de topurile Youtube, el ocupând mai multe locuri fruntașe în trendigul românesc.

Rezultatele financiare ale lui Tzancă Uraganul

Acesta este un lucru extrem de rentabil pentru manelist, succesul din Youtube fiind cuantificat în sume exorbitante de bani provenite din reclame conexe la videoclipurile pe care cântărețul le promovează

De curând au apărut rezultatele financiare pentru Tzanca Uraganul, cel puțin vizavi de încasările din Youtube. Veștile primite de manelist sunt mai mult decât bune. Suma încasată doar din Youtube este de-a dreptul fantastică.

Tzancă Uraganul a făcut publică suma câștigată din Youtube

Astfel, Tzanca Uraganul a făcut publică o discuție în care a fost informat cu privire la încasările din Youtube. Managerul său l-a informat, în prima jumătate a anului că suma încasată din Youtube va fi de circa 100.000

de dolari pentru ca, doar la o săptămână după să revină cu o rectificare extrem de importantă: 150.000 de dolari.

Ținând cont că, în ultimele săptămâni, Tzanca Uraganul a stat doar pe primele trei, patru locuri din trendigul Youtube cu mai multe melodii, probabil suma pomenită, până în ultima zi a anului 2020, a crescut substanțial.

Tzancă Uraganul, vânat de interlopi

De asemenea, Tzanca Uraganul este, în ultimul timp, motiv de scandal printre interlopii din toată țara.

După ce a fost bătut la un eveniment, iar agresorul lui Tzanca Uraganul a ajuns în arest, manelistul s-a asigurat că ”are spate”. Clanul care l-ar proteja de ceva vreme ar fi cel al Cămătarilor.

Tzancă Uraganu, agresat la un eveniment

În plus, după ce a fost agresat în apropiere de Capitală, manelistul a anunțat că cel care l-a deranjat va plăti scump. ”Este tare în gură cu mine, am fost acolo singur, nu am fost pe scandal și ei erau mai mulți. Nu a fost ceartă cu toți, doar cu el și cu Diego… Să moară fata mea, domnul Gărdiță, dacă nu ai stat în genunchi, tu cu ceilați, numai săbii ai luat.

Mă îngropi tu în bani, că ești proxenet? Faci bani din furăciuni și ai femei. Ai vrut să îmi iei banii, ai dat zvonul că m-ai bătut. Băieții ăștia sunt frații mei, am venit să facem o cumetrie. Dar am primit telefoane că am pățit ceva… Ai auzit? Nu vreau să vorbesc prea mult, dar mă tot întreba lumea. Atât am avut de spus, am spus de ăsta care știe să stea doar în genunchi… Și te-ai găsit tu să te iei de mine, bravo ție!”, a spus Tzanca Uraganu.