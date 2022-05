Simona Halep a recunoscut: „Le-am spus apropiaților că am terminat-o cu tenisul”

Simona Halep a recunoscut. Fostul lider mondial a pierdut partida din turul 2 de la Roland Garros, în fața chinezoaicei Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA) în turul secund, scor 6-2, 2-6, 1-6. Românca a explicat ulterior că a suferit un atac de panică pe care n-a știut cum să-ș gestioneze. După ce s-a liniștit, Simona Halep a postat un mesaj pe contul de Instagram în care a dezvăluit că a vrut să termine cu tenisul în luna februarie.

Halep a fost învinsă în primul tur al acelui turneu de Caroline Garcia. Asta, după ce în semifinalele de la Dubai suferise un eșec dureros în fața Jelenei Ostapenko, pierzând setul decisiv la zero.

„Scriu aceste cuvinte pentru că îmi vine să le împărtășesc cu cei cărora le pasă. Ca întotdeauna, simt un sprijin atât de mare din partea fanilor mei și aș dori să vă mulțumesc tuturor.

„În general, nu sunt o persoană dramatică și sper să nu par astfel scriind aceste cuvinte acum.

Ultimele 18 luni au fost foarte dure, emoțional și fizic.

După ce am pierdut la Doha, mesajul meu către oamenii foarte apropiați a fost că nu mai pot, că am terminat cu tenisul. Dar cumva am început să simt din nou dragostea pentru tenis și am decis să muncesc din greu și să fac schimbări semnificative”, a scris Halep în mesajul său.