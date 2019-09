Câți bani a câștigat Simona Halep în 2019 din tenis. Și anul încă nu s-a terminat!

Simona Halep a plecat în Asia și urmează să joace la turneele de la Wuhan și Beijing. Fostul lider mondial are ocazia să își mai adauge în cont bani frumoși în urma acestor competiții, pe lângă cele peste 5 milioane de euro pe care le-a câștigat deja din tenis în 2019.

Simona Halep a câștigat în 2019 din tenis peste 5 milioane de dolari

Sportiva din Constanța a reușit să își treacă în palmares în acest an trofeul de la Wimbledon, pentru care a primit o sumă impresionantă: aproape 3 milioane de dolari. În total, Simona a câștigat în 2019 peste 5 milioane de dolari, iar suma pe care a strâns-o din tenis în întreaga carieră se ridică la peste 33 de milioane de dolari.

Numărul 6 WTA are ocazia să mai câștige câteva premii importante până la sfârșitul anului. A plecat în Asia, unde unde urmează să participe la turneele de la Wuhan și Beijing și a anunțat că se înscrie și la turneul de la Moscova, în încercarea de a acumula cât mai multe puncte pentru Turneul Campioanelor. Simona nu a mai jucat la Kremlin Cup din 2013, când a reușit să câștige trofeul.

Înainte de plecarea în Asia, Simona a participat la o conferință de presă în cadrul căreia a vorbit despre problemele de sănătate și gândurile pe care le are înaintea meciurilor care o așteaptă.

„Am avut niște probleme la gleznă și tendonul lui Achile. Acum mă simt bine, am făcut recuperare, m-am antrenat în ultima săptămână și mă simt bine. (…) Este o perioadă destul de importantă chiar dacă este ultima parte a anului. Îmi doresc foarte mult să fac rezultate pentru că în anii ce au trecut nu am fost la nivel maxim. Acum mă simt bine, sunt încrezătoare și sper să-mi meargă bine. Este un pic mai diferit, mâncarea diferită, aerul puțin diferit, cultura de acolo mai diferită, așa că încerc să mă adaptez cât mai bine și să joc cât se poate de bine, dar nu e ușor. Fizic sunt sută la sută, nu am niciun fel de problemă”, a declarat Halep.