Din momentul în care a fost dat afară de la România Liberă, în 2017, Mălin Bot și-a petrecut foarte mult timp la protestele din Piața Victoriei, la diferite manifestații din întreaga țară, dar și în diaspora, unde s-a întâlnit cu românii care muncesc în străinătate. Fostul jurnalist susține că a fost dat afară pentru că a participat la un protest organizat la Timișoara, unde a ținut un discurs.

„De ieri seara, nu mai sunt nici redactor-șef pe online, nici jurnalist la România liberă, decizie impusă de Alexander Adamescu peste capul tuturor, fără să am o explicație foarte clară. Singurul lucru ar fi că am participat, duminică, la protestul de la Timișoara, unde am ținut și un discurs”, a declarat Mălin Bot în februarie 2017.

Mălin Bot câștigă mii de dolari lunar din materialele postate pe internet

Din moemntul în care a fost data afară, Mălin Bot a început să facă reportaje video pe cont propriu, majoritatea de la protestele care au avut loc în România în ultimii ani. A fost ridicat de jandarmi și amendat de nenumărate ori, iar ANAF i-a pus popriri pe conturi. Fostul jurnalist a depus mai multe plângeri împotriva jandarmilor și nu numai și își petrece o parte din timp la procese.

A fost o perioadă de luptă pentru Mălin Bot, care însă i-a adus foarte mulți admiratori pe internet. În luna aprilie, materialele video postate pe YouTube au fost vizualizate de 1,5 milioane de ori, totalizând 8,5 milioane de minute. Asta i-a adus în cont suma de 962,53 de dolari.

Și asta nu este singura sursă de venit. El mai publică materiale și pe platforma independentă Patreon, unde cei care îl urmăresc fac donații. În aprilie, Mălin Bot a strâns pe Patreon 3.692 de dolari.