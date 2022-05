Câți bani a băgat Iuliana Beregoi în videoclipul care speră să-i aducă faima internațională EXCLUSIV

Iuliana Beregoi este un adevărat fenomen în România. La această oră piesele ei sunt cântate de milioane de adolescenţi. Vloggurile artistei au tot atâtea vizualizări. Cu toate acestea, tânăra ştie că poate mai mult de atât. Zilnic munceşte să devină mai bună. Acest lucru a determinat-o să vină cu ceva nou pentru comunitatea ei, pe care o numeşte „Generaţia Z”. Astfel că în momentul de faţă este în Belek, Turcia pentru a filma un videoclip cu totul inedit, iar EGO.ro are în exclusivitate toate detaliile.

Joi, Iuliana Beregoi a filmat cel mai recent videoclip, pentru prima ei piesă în limba engleză. Tânăra pregăteşte astfel nu doar o trecere firească către o altă perioadă din viaţa ei, căci în 2 luni va deveni majoră cu acte în regulă, dar şi lansarea pe piaţa muzicală internaţională.

Artista originară din Republica Moldova a ales să filmeze în cel mai exclusivist resort din Belek, Turcia. Locaţia aleasă pentru a filma clipul este una dintre cele mai scumpe din resort.

Contactată telefonic, Iuliana ne-a mărturisit că nu a terminat de filmat, dar că până acum este unul dintre cele mai reuşite videoclipuri ale ei.

„Da. Este adevărat. Sunt în Belek alături de familia mea, managerii mei, dar şi echipa de producţie. Filmăm pentru noul meu videoclip. Am văzut câteva poze cu acest resort şi mi-am dorit din tot sufletul să filmez aici.

Este printre cele mai exclusiviste resorturi din lume, dar nu de aceea am ales acest loc, ci pentru că atunci când mă uitam la poze mă şi imaginam acolo. În plus mi-am dorit să vină toată familia mea cu mine.

Chiar dacă ei nu apar în videoclip, am profitat de ocazie pentru a petrece mai mult timp cu ei. Îmi era dor de o vacanţă, iar Rixos Premium by Belek mi a indeplinist visul. Pot spune că am îmbinat muncă cu distracţia”, a declarat Iuliana Beregoi în exclusivitate pentru EGO.ro.