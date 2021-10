Câți bani a băgat Carmen Grebenișan în apartamentul luxos pe care-l deține. A investit o sumă uriașă

Carmen Grebenișan și Alex Militaru trăiesc cea mai frumoasă perioadă a vieții lor. Cei doi proaspeți căsătoriți au muncit din greu pentru a-și face casa visurilor lor. Focoasa roșcată a investit o mică avere în noul ei cămin.

Fosta concurentă de la Asia Express a fost invitată, recent, în cadrul emisiunii Showbiz Report de la Antena Stars acolo unde influencerița a mărturisit că a făcut anumite sacrificii pentru ca penthouse-ul ei luxos să arate precum și-a dorit dintotdeauna. Carmen Grebenișan și soțul ei au investit o mică avere în noul lor cămin, procurând un apartament la care mulți doar visează.

„Casa a fost cumpărată. (…) Am găsit-o dintr-o greșeală. Am avut noroc. A fost la un preț bun, însă nu pot comunica prețul. E un apartament de tip penthouse. (…) Este mai ieftin decât ar fi trebuit să fie.”, a declarat Carmen Grebenișan la Antena Stars .

Mai mult de atât, celebra influenceriță a specificat faptul că a acordat o atenție deosibită detaliilor din casă, precum mobilierul și obiectele de decor. Carmen Grebenișan a mărturisit că a fost dintotdeauna o persoană calculată și pragmatică, preferând dintotdeauna să investească în lucruri

În ceea ce privește subiectul despre când va deveni mamă pentru prima dată, Carmen Grebenișan a declarat că momentan se bucură de viața în cuplu alături de soțul ei, spunând că va avea un copil atunci când se va simți pregătită.

„Am investit destul de mult. Nu am făcut un calcul total. Am avut un cont în care puneam banii de fiecare dată când îmi intrau mie banii eu îi puneam acolo. Pe toți, absolut toți, vă zic sincer, stăteam pe lună cu minimul necesar, voiam să investesc absolut tot. E o investiție comună. (…) Nu e o casă pe care să o vindem vreodată. (…) Nu am fost fană, genu ăsta de fată ca să-mi cumpăr genți, pantofi, mereu am investit în ceva.”, a continuat Carmen Grebenișan.