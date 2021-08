Câți ani din viață și-a dedicat Marian Drăgulescu gimnasticii. Puțini sportivi români ar rezista

Vestea că Marian Drăgulescu se retrage din gimnastică a venit ca un fulger pentru lumea sportivă.

Gimnastul va concura pentru două luni și jumătate la ultima sa competiție majoră din activitate, Campionatele Mondiale din Japonia.

El a anunțat anterior că după această ultimă competiție urmează să se retragă din gimnastică. Cu toate astea, gimnastul își dorește să devină antrenorul.

Marian Drăgulescu are o carieră de 33 de ani. Sportivul și-a dedicat viața gimnasticii, iar la finalul anului se va retrage din acest sport, cu 31 de medalii olimpice, mondiale și europene.

Are 41 de ani, dintre care 33 de ani dedicați gimnasticii. Marian Drăgulescu face câte două antrenamente pe zi, de șase ori pe săptămână după ce a venit de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Face pauză doar duminica și vacanța din care a venit a fost prima în mulți ani. El deține trei medalii la Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, argint la sol, bronz la sărituri și cu echipa.

În plus, are 18 medalii la Europene, 11 de aur, două la indvidual compus și cu echipa, patru la sol și trei la sărituri, șase de argint, două cu echipa, la sol și sărituri, una de bronz cu echipa.

La Mondiale are patru medalii de aur și a primit titlul de Maestru Emerit al Sportului pentru întreaga activitate.

„Având în vedere că va fi ultima mea competiție, îmi doresc să fac o figură bună și să îmi închei cariera frumos. Sunt din nou pe baricade. Am venit din vacanță cu două kilograme în plus, nu prea am ținut cont de nimic, mi-am făcut toate poftele” a spus Marian Drgăulescu pentru ProSport.