Marian Drăgulescu, decizie radicală după Jocurile Olimpice. Toţi românii vor fi dezamăgiţi

Marian Drăgulescu a făcut un anunț care i-a luat prin surprindere pe toți admiratorii și fanii lui.

Totul urmează să se întâmple anul acesta și are legătură cu Jocurile Olimpice de la Tokyo. Mai exact, gimnastul a declarat că urmează să se retragă din gimnastică definitiv.

Marian Drăgulescu vrea să iasă din gimnastică după Jocurile Olimpice de la Tokyo, după ce va împlini 41 de ani. El a mai spus că se bucură pentru că a mai avut o șansă de a participa la Jocurile Olimpice, fiind a cinea oară când participă.

Sportivul spune că și alți gimnaști au ratat mișcările, printre care și unul dintre marii favoriți de anul acesta, ucrainianul Ihor Radivilov. ”Eu am plecat determinat, m-am pregătit foarte mult”.

Anul acesta, celebrul sportiv împlinește 41 de ani. El are o carieră impresionantă în spate, câștigând 31 de medalii la competiții precum Campionate Europene, Mondiale și Jocurile Olimpice, dar și peste 400 de alte metalii la competiții de-a lungul celor 33 de ani de gimnastică.

Marian Drăgulescu vrea să devină antrenor, după ce se retrage din gimnastică.

”Mi-aș dori din tot sufletul să cresc copii şi să câștigăm medalii împreună”.

„După Jocurile Olimpice, voi mai avea un campionat naţional şi un campionat mondial. Campionatul mondial va fi peste două luni şi jumătate. Anul acesta, intenţionez să mă retrag. Cred că 33 de ani de activitate au fost suficienţi. C

red că tot ce am avut şi am putut să demonstrez am demonstrat în aceşti 33 de ani. Este un sport destul de solicitant gimnastica. Nivelul la gimnastică masculină a crescut extraordinar de mult. Până acum am reuşit să fac faţă.

De acum înainte, va fi extraordinar de greu plus riscul de accidentare, mai ales la aparatul sărituri… Cred că anul acesta am ales momentul potrivit să mă retrag din activitate”, a spus sportivul.