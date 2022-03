Câte sute de milioane investește Ion Țiriac în proiectul din Otopeni. Fostul jucător de tenis, ajuns unul dintre cei mai bogați români, are planuri uriașe pentru sportul românesc. Miliardarul, care a ridicat deja un patinoar la Otopeni, vrea să construiască tot acolo o arenă polivalentă, cu destinații multiple. Suma pe care Ion Țiriac dorește s-o investească este uriașă.

Câte sute de milioane investește Ion Țiriac în proiectul din Otopeni. Omul de afaceri nu poate sta departe de sport. La 82 de ani, miliardarul are planuri grandioase în privința realizării unei arene polivalente, cu mai multe domenii sportive. El a ridicat deja, din 2016, un patinoar în aceeași zonă, cu o investiție de 3,6 milioane de euro.

Acum, Ion Țiriac are de gând să construiască și un bazin olimpic, în aceeași zonă. Conform profit.ro, proiectul lui Ion Țiriac constă în construcția unei clădiri cu o suprafață desfășurată de circa 6.700 de metri pătrați ce va cuprinde un bazin de înot olimpic cu dimensiunile de 50 metri x 25 metri, un bazin pentru recuperare cu dimensiunile de 10 metri x 25 metri, gradene pentru public și sportivi de aproximativ 790 locuri.

Proiectul mai conține vestiare pentru sportivi și oficiali, vestiare publice, săli de forță, zonă de recuperare, saună umedă și uscată, hammam, cabinete medicale, grupuri sanitare publice, garderobă, cabină de arbitraj, cabină de presă și spații de birouri pentru administrație.

Ion Țiriac a recunoscut în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de la gsp.ro, că vrea să investească 150 de milioane de euro în proiectul centrului de la Otopeni ce se va înălța pe un teren ce-i aparține.

„Dați-mi două, trei luni să-mi fac așezările. Fundația mea mi-a dat până la 150 de milioane de euro să fac un centru la Otopeni. Când am aprobările și tot ce este vi-l pun pe masă! Terenul e al meu”, a spus miliardarul în emisiunea citată.

De asemenea, Țiriac a spus că vrea să înființeze și o academie de tenis cu 30 de terenuri.

„Academia Țiriac sau Academia Țiriac-Năstase, să vedem (n.r. – cum se va numi). Vreau să am 30 de terenuri și un central de 7.000 de locuri. Pentru că ăla de la BNR de l-a construit Ceaușescu s-a terminat! Eu lucrez la o altă dimensiune, vreau s-o fac și să rămână. Banii îi am, mai ales după ce-am vândut și turneul de la Madrid. Eu fac în Otopeni în 2 ani, deci în 2024!”, a mai spus Ion Țiriac în aceeași emisiune.