Câte mii de euro valorează mașina Prințesei Diana, de fapt. Ce s-a întâmplat cu ea

Mașina pe care prințesa Diana a primit-o ca dar de logodnă de la prințul Charles a fost vândută ieri la licitație, pentru suma de 60.500 de euro 52.000 lire sterline, conform CNN.

Câte mii de euro valorează mașina Prințesei Diana, de fapt

Automobilul este un Ford Escort Ghia. Acest automobil i-a fost oferit Dianei de către prințul Charles în mai 1981, cu două luni înainte de nunta celor doi, conform casei de licitații Reeman Dansie. De menționat este că prințesa Diana a condus mașina până în luna august a anului 1982.

Această mașină a fost vândută ieri cu numărul de înmatriculare, vopseaua și radioul originale, iar ceasul de bord a indicat 133.000 de kilometri parcurși.

„Fordul a fost mașina personală a prințesei Diana în prima și cea mai fericită parte a relației cu prințul de Wales. Există numeroase fotografii cu ea conducând această mașină și chiar când îl privește din ea pe prințul care juca polo”, a mai aratat Reeman Dansie.

Prețul mașinii a fost cu circa 25.000 de euro mai mare față minimul pe care îl așteaptă casa de licitații. Cumpărătorul este unul anonim și este o mare admiratoare a Dianei, care a păstrat secretă proveniență regală a mașinii chiar și față de prietenii săi.

Această mașină s-a vândut la pachet cu mascota, o broscuță argintie montată pe capotă, o copie a unui cadou de la Sarah Spencer, sora Dianei. Darul era menit să-i amintească Dianei de ”povestea în care sărutul unei fete frumoase transformă o broscuță într-un prinț”, a mai aratat casa de licitații. Nu este însă pentru prima dată când un vehicul care i-a aparținut prințesei Diana s-a vândut cu o sumă mare. În anul 2020, o mașină decapotabilă marca Audi s-a vâdut cu suma de 58.000 de lire sterline, adică 67.500 euro.

Despre prințesa Diana

Diana, Prințesă de Wales, s-a născut la data de 1 iulie 1961, în Sandringham, King’s Lynn and West Norfolk, Anglia, Regatul Unit, și a murit la data de 31 august 1997, la Paris, Île-de-France, Franța. Ea a fost prima soție a lui Charles, Prinț de Wales, moștenitorul tronului Regatului Unit. Fiii lor, William, Duce de Cambridge și Prințul Harry, Duce de Sussex, sunt al doilea, respectiv al șaselea în linia de succesiune la tronul britanic și a altor cincisprezece state. De la căsătoria din 1981 până la divorțul din 1996, prințesa Diana a fost numită Her Royal Highness The Princess of Wales (Alteța Sa Regală Prințesa de Wales), iar după divorț, Diana, Princess of Wales (Diana, Prințesă de Wales).