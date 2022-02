Câte kilograme are Andra acum. Soția lui Cătălin Măruță ține dietă și chiar a slăbit

Andra a venit azi în emisiunea La Măruță, pentru a-și promova cea mai nouă piesă a sa, „Pas cu pas”. Artista a fost întâmpinată în platou de Cosmin Seleși, actorul care a dorit să îl ajute pe Cătălin Măruță cu prezentarea emisiunii. Deși mărturisește că vine rar la emisiunea soțului ei, de două ori pe an, Andra a avut și de această dată o prezență răvășitoare, remarcată și de Seleși, care a întrebat-o ce dietă ține.

Andra a fost întrebată de Cosmin Seleși ce dietă ține, având în vedere că artista este într-o formă de zile mari. Fără ocolișuri, artista a mărturisit că în pandemie s-a îngrășat, ajungând la 70 de kilograme, însă motivația de slăbi a venit de la sora ei, care a slăbise vizibil.

„M-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 decembrie, am văzut ca ea slăbise 7 kg, am zis că și eu pot. Așa că de la 1 decembrie am injumătățit porțiile de mâncare. În pandemie m-am îngrășat pentru că atunci am simțit că pot mânca ce vreau, după atâția ani de carieră, cum nu au mai fost concerte… și așa am ajuns la 70 de kg. Am simțit că trebuie să slabesc, dimineața aveam 63,5 KG.”, a dezvăluit Andra.