Câte kilograme a slăbit Vica Blochina după operația de micșorare a stomacului: ‘Mă simt foarte bine’ VIDEO EXCLUSIV

Vica Blochina face parte din rândul celor mai controversate vedete, fiind considerată cea mai criticată persoană din showbiz. De-a lungul timpului, Vica a fost blamată pentru relația extraconjugală cu Victor Pițurcă. Vedeta susține că legătura cu fostul selecționer, i-a adus prejudicii de imagine și i-a schimbat radical percepția despre viață. Într-un interviu oferit exclusiv pentru Playtech Știri, Vica Blochina răspunde haterilor!

Vica Blochina și Victor Pițurcă au trait o frumoasă poveste de dragoste timp de 16 ani, iar din rodul iubirii lor, a venit pe lume Edan, care, în prezent, locuiește cu tatăl său. Vica și fostul selecționer s-au cunoscut la un bar din București, unde ea era dansatoare.

Relația lor a fost presărată cu multe momente dificile, căci Vica nu a fost singura femeie din viața lui Victor, fiind, ulterior, aspru criticată pentru rolul de amantă. Vica Blochina ne-a vorbit deschis despre acest subiect.

Recent, fosta concurentă de la Survivor a vrut să facă o schimbare. Vica are 47 de ani și este foarte preocupată de felul în care arată, astfel a făcut operația de micșorare a stomacului, după ce a încercat o serie de ceaiuri pentru slăbit și diverse diete, dar din păcate nu a fost mulțumită de rezultatul obținut.

Blondina ne-a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, câte kilograme a slăbit după doar câteva săptămâni de la intervenție.

“Mă simt foarte bine după operație, sunt foarte ok și mănânc ce am voie să mănânc. Am slăbit 6 kilograme în două săptămâni. Eu vreau să slăbesc 14 kilograme. După o lună am voie sa mă apuc și de sală. Intervenția nu a fost atât de grea, eu credeam că va fi mult mai grea.”, ne-a declarat Vica Blochina în exclusivitate pentru Playtech Știri.