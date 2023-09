Ce a pățit Vica Blochina după ce a fost la Denise Rifai în emisiune. Vedeta nu s-a putut opri: ”Am plâns după ce am văzut”

Vica Blochina a acceptat provocarea de a face numeroase dezvăluiri despre viața ei și și-a deschis sufletul la ” 40 de întrebări cu Denise Rifai”. Deși este una dintre cele mai atrăgătoare, mai asumate și puternice prezențe din showbiz, Vica Blochina a răbufnit în plâns după ce a fost la Denise Rifai.

Vica Blochina a apărut din nou pe micile ecrane, unde a decis să vorbească despre traumele care i-au marcat întreaga viață. Potrivit Ego.ro, în urma apariției la această emisiune, frumoasa blondină a primit sute de mesaje din partea fanilor, semn că Vica Blochina încă a rămas o vedetă apreciată și urmărită din România.

”Nu am crezut că o să aibă un așa de mare impact. Sincer să spun, am plâns foarte mult în emisia ei, am zis că este cea mai grea emisiune la care eu am fost, te răscolește îngrozitor. Am plâns după ce am vizualizat. Nu am reușit să văd tot la televizor, am adormit, după operație te ia somnul. Când m-am trezit, aveam Instagram-ul și Facebook-ul plin de mesaje de încurajare, femeile îmi ziceau că au plâns cu mine. Parcă m-a făcut un alt om! Sunt mega emoționată pentru feedback. Nu credeam că o să aibă un impact așa de mare! Au fost multe întrebări, la majoritatea am plâns. Au fost despre copilărie, despre tata.”