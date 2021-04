Câte kilograme a slăbit Gina Pistol în doar o lună de la naștere. Iubita lui Smiley, transformată total

Gina Pistol este una dintre cele mai iubite vedete tv de la noi. Recent, ea a devenit mămica unei fetițe superbe. Josephine, fiica Ginei și a lui Smiley a venit pe lume prin cezariană, fiind o adevărată minune pentru cei doi.

Gina Pistol și-a ținut fanii la curent pe pagina de Instagram privind evoluția sarcinii, dar și problemele cu care s-a confruntat pe parcursul perioadei, dar și după.

Astfel, Gina Pistol povetea înainte să nască faptul că nu își dorește deloc să vorbească despre numărul kilogramelor pe care îl are, iar asta pentru că este unul pe care nu l-a mai avut niciodată.

Abia la ceva timp după naștere, Gina Pistol a făcut public numărul de kilograme pe care îl avea înainte de naștere. Vedeta cântărea 80 de kilograme, aproximativ. A reușit să dea jos 15, la puțin timp după ce a născut.

„Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des. Nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem, dar rămâne între noi, la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65, dar la fel, rămâne între noi”, a spus vedeta pe Instagram.

Ea a mai spus că nu prea are timp acum, dar îndată ce își va face un program puțin mai stabil, se va apuca de mișcare, dornică să revină la forma de odinioară.

„Nu am timp acum și nici nu cred că am voie să fac mișcare, dar când o să mă mai eliberez, o să mă apuc de mișcare”, a mai spus vedeta.

Pentru că a spus că nu are timp de sport și s-a mai plâns în câteva rânduri de faptul că noul rol de mămică îi ocupă destul timp, prezentatoarea Chefi la Cuțite a fost „certată” de unii internauți. Oamenii au fost nemulțumiți că deși se plânge că nu are timp, Gina face InstaStory-uri și stă pe internet.

Deranjată, vedeta le-a spus că dacă nu le convine ce postează, sunt multe alte conturi pe care pot să le urmărească cu succes. Gina le-a mai spus că va face ce vrea pe contul ei și va vorbi, în continuare, despre lucrurile pe care le simte.

„Acum sunt certată și pentru că stau pe Internet. Bă, de ce nu mă lăsați să fiu eu, cum vreau eu, când vreau eu?! De ce nu-mi lăsați libertatea asta, că nu înțeleg? Am mai spus-o și mă repet. Nu sunt aici ca să mulțumesc pe cineva și nici să impresionez pe nimeni. Am vorbit deschis despre trăirile mele pentru că sunt multe femei care au trecut prin asta și eu nespunându-mi nimeni la ce să mă aștept, am crezut că e ceva greșit și mă și judecam pentru trăirile mele și stările alea ciudate”, a explicat prezentatoarea.