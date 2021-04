Soția lui Florin Dumitrescu nu s-a mai putut abține și a răbufnit. Gina Pistol a fost implicată și ea

Soția lui Chef Florin Dumitrescu, pe nume Cristina, a sărit în apărarea Ginei Pistol în fața haterilor, după ce aceasta a născut. Astfel, Cristina a făcut o postare pe rețelele de socializare prin care le-a cerut oamenilor să nu mai judece proaspetele mămici atunci când zic că sunt obosite, întrucât habar nu au prin ce trec acestea.

Soția lui Florin Dumitrescu nu s-a mai putut abține și a răbufnit

Mai mult, ea a povestit și prin ce a trecut în vremea când a fost însărcinată cu fiicele ei, Ava și Mia. Prin urmare, la scurt timp după ce Gina Pistol a fost criticată că spune că este obosită, Cristina a răbufnit și le-a zis oamenilor să nu mai judece așa ușor, întrucât numai proaspetele mămici știu prin ce trec, fiind mai mereu epuizate.

„Realitatea nu e intotdeauna glamour! Am avut o sarcina dificila cu Mia, iar Ava, fiind mica, avea nevoie de mine tot timpul, iar cand apucam sa fac un dus, sa imi spal parul sau sa imi dau cu o crema, pfoa… era sarbatoare! Realitatea nu are nevoie de poleiala, iar a fi mamica, pe langa faptul ca e ceva magic, e cateodata greu. Am observat ca multe proaspete mamici au fost criticate sau judecate pentru felul in care au nascut sau pentru ca au curajul sa spuna ca sunt obosite sau ca e greu. Hai sa nu mai judecam, pentru ca nimeni nu stie cat de usor sau greu ii este unei mame, prin ce trece, ce lupte duce… Nimeni”, a notat Cristina Dumitrescu pe Instagram.

Ce a povestit soția lui Florin Dumitrescu

Tot Cristina a mărturisit că nu a dormit nopțile mai bine de doi ani. Dar din fericire, l-a avut ca sprijin pe soțul ei.

„Sunt copii care nu dorm noptile, au un disconfort sau nu, colici sau nu, sunt foarte activi sau le dau dintisorii… Eu nu am dormit noptile mai bine de 2 ani. Nicio noapte dormita pana dimineata. Iar ziua, aveam doi copii mici, de varste diferite, nevoi diferite si mai si munceam de acasa. A fost usor, credeti? RĂZBUNAREA familiilor Ploieșteanu, Catanga și Gabi Luncă a apărut: “Am învins sistemul!”

Salman Khan o OBLIGĂ pe Iulia Vântur să facă asta! Totul a fost dezvăluit de… Deloc. Au fost consecinte dupa ani de nopti nedormite? Clar! Destul de multe drumuri la Camera de Garda… Dar, ajungeam acasa si o luam de la capat! Pentru ca asta fac mamele! Iubirea pentru puii nostri ne da puteri cand simtim ca e greu si aripi cand avem nevoie sa ne ridicam. Si nu as fi lasat pe nimeni sa le adoarma in locul meu, sa le linisteasca in locul meu, sa le stearga gurita dupa ce au mancat sau sa le stearga lacrimile cand plangeau”, a continuat ea.

Cristina, mesaj pentru mămici

Cu toate acestea, Cristina a spus că perioada în care a fost însărcinată a fost și una magică, iar postarea a fost distrbuită și de Florin Dumitrescu la Instastory, unde a etichetat-o și pe Gina Pistol.