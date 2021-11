Câte kg are Roxana Vancea după ce a născut. Toate femeile o vor invidia EXCLUSIV

Roxana Vancea a devenit mama unui băiețel de nota zece pe data de 17 noiembrie, iar la o zi după a ajuns cu bebelușul acasă. Fosta asistentă TV e în culmea fericirii și, potrivit spuselor sale, ea era deja pregătită pentru această schimbare din viața sa.

Antrenoarea de fitness ne-a mai dezvăluit și cine o ajută în creșterea micuțului, cum se comportă soțul său și nu numai.

Roxana Vancea și soțul ei, Dragoș Paiu au devenit părinții unui băiețel de nota 10, în urmă cu aproximativ o săptămână. Vedeta a născut natural în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica-Ginecologie Filantropia din București, iar micuțul a cântărit 3200 kg și a avut 51 cm lungime.

Fosta asistentă TV s-a externat la doar o zi după ce a născut, asta pentru că atât ea, cât și bebelușul erau sănătoși și pregătiți să ajungă acasă. Cei doi părinți trăiesc în prezent cele mai frumoase momente din viața lor.

Încă de când a născut, Roxana a avut o singură temere, aceea că nu va avea lapte. Nu a fost cazul, astfel că proaspăta mămică își alăptează bebelușul.

Antrenoarea de fitness ne-a mai spus că micuțul stă cu ei în camera. Mai mult, de când a născut, vedeta locuiește și cu mama sa.

„Bebe stă la noi în cameră, are un pătuț pus lângă al nostru. E o schimbare, dar cred că eram pregătită pentru toate. Mi se pare că totul vine așa natural. E mama la mine, mai vine și soacra mea la băiță. E plăcerea ei și am zis că nu i-o iau.

Roxana este mândră de faptul că a reușit să dea jos imediat cele cinci kilograme luate în sarcină.

„M-am cântărit și am 47 de kilograme, fix cât am avut înainte să rămân însărcinată. Am mâncat normal în timpul sarcinii, am renunțat doar la dulciuri.

A doua zi după ce am născut, dădusem 4 kilograme jos și apoi încă unul. Dar fără vreo dietă pentru că mănânc foarte mult pentru că alăptez și nu pot ține diete.”, ne-a mai spus fosta asistentă TV.