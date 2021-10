Cine este și cu ce se ocupă fratele lui Cătălin Botezatu. Puțini știu de existența lui

Pe Cătălin Botezatu îl cunoaște toată lumea. Acesta a ajuns un nume important și în moda de peste meleaguri după ce a colaborat cu designeri celebri. Cine este fratele său și cu ce se ocupă? Fanii lui nu știau aceste detalii.

Cătălin Botezatu este unul din personajele controversate din lumea showbiz-ului. Acesta a devenit un reper în moda din România tocmai pentru că a cunoscut succesul încă de foarte tânăr. Puțini știu detalii despre viața sa personală.

Cu toate că este prezent pe micile ecrane și pe rețelele de socializare, acesta și-a ținut departe de ochii curioșilor familia și alegerile personale din dreptul persoanelor iubite. Iată că vedeta are un frate mai mic.

Deși sunt vitregi, aceștia seamănă mult. Tânărul are doar 30 de ani și ar putea fi lejer manechin pentru el. Fostul jurat de la ”Bravo, ai stil” nu vorbește des despre fratele mai mic, dar spunea în urmă cu câțiva ani că au o relație bună. Alexandru este fiul vitreg din partea tatălui, Constantin Botezatu.

Creatorul de modă trăiește cu o mare durere. Acesta nu a putut să-i fie alături bunicii sale în ultimele clipe. El a avut o relație specială cu femeia care l-a învățat multe și l-a modelat de-a lungul copilăriei.

„Mi-am iubit foarte tare bunica. Ea m-a crescut. Ea era cea bună, ca orice bunică. Ea îmi spunea să nu mint, să fiu cinstit, să spun lucrurilor pe nume chiar dacă am de pierdut. Nu am mai fost acasă, deși acolo mai sunt două dintre mătușile mele, pe care le ador și le iubesc, odată cu moarta bunicii mele nu am mai putut să mă duc, ceva m-a reținut.

Deși ele sunt au niște familii bogate și așa mai departe, ceva m-a reținut. Nu am putut nici măcar să ajung la mormântul bunicii mele. Bunica mea a murit când eram în Peru, la Lima. În acea zi mă hotărâsem să merg la șamani, în junglă, și în noaptea în care plecam către ei a murit.

Nu am putut să primesc telefon pentru că eram chiar pe râul Amazonului și am aflat după. Era imposibil să mai ajung în Europa, nu aveam cum, deci nu am fost la înmormântare”, a mărturisit acesta în emisiunea ‘În oglindă’, moderată de Mihai Ghiță.