Câte calorii conțin produsele McDonald’s. Top 5 bombe calorice vs. top 5 alimente sănătoase

Vârsta, genul, greutatea și stilul de viață sunt factori de luat în calcul atunci când vorbim despre numărul de calorii de care organismul nostru are nevoie în fiecare zi. Însă, unitatea universală de măsură a conținutului alimentelor și băuturilor este dat peste cap de produsele McDonald’s, un lucru care, de altfel, nu mai miră pe nimeni. Cu toții au auzit că nu sunt sănătoase și au calorii cât necesarul zilnic, dar, ”pe numărate”, câte au?

Calorii produsele McDonald’s. Top 5 bombe calorice vs. 4 alimente sănătoase

Dacă pofta te îndeamnă să îți comanzi un Big Tasty, pregătește-te pentru o porție de 828 de calorii. Locul al doilea este ocupat de porțiile de șapte aripioare, care conțin 852 de calorii, în timp ce varianta cu cinci bucăți are 612. Podiumul este completat de unul dintre produsele promoționale, care nu se află în meniul de bază, anume Maestro Top Beef, care are un aport de calorii de 735. Aproape îi stă și produsul Royal Delux, intrat nu de mult timp în lista celebrului lanț de restaurante, cu 591 calorii. Cel care închide capitolul este clasicul Big Mac, cu 503 calorii. Valorile sunt exprimate per porție, nu la suta de grame.

Ajungând la cei care țin la siluetă, și pentru ei există variante la MC, cum ar fi o porție cu patru McNuggets, care are doar 179 de calorii. Pe locul al doilea în top este salata Caesar Grill, care are doar 184 de calorii. Veteran în lista produselor de la McDonald’s, Hamburgerul înseamnă 254 de calorii în plus și este urmat la o mică diferență de McToast, cu 259 de calorii. Lista este încheiată cu plăcerea nevinovară a tuturor, puiul, pe numele său McPuișor, care conține 272 de calorii. Valorile sunt exprimate per porție, nu la suta de grame.

McDonald’s Corporation este un lanț de restaurante de tipul fast-food.

Este și cel mai mare retailer global din domeniul serviciilor alimentare.

Afacerea a început în 1940, cu un restaurant deschis de frații Dic și Mac Macdonald în San Bernardino, California.

Investiții uriașe pe timp de criză

„Continuăm să consolidăm și să ne extindem rețeaua de restaurante chiar și în această perioadă dificilă, investind peste trei milioane de lei într-un nou restaurant la Brașov. Ne-am concentrat eforturile în acest an pe digitalizare și mă bucur că am implementat cea mai inovatoare tehnologie în cadrul acestui restaurant, deoarece le aduce nenumărate beneficii clienților noștri. În același timp, continuăm să menținem cele mai stricte măsuri de siguranță în toate restaurantele noastre pentru a proteja echipa și clienții”, a declarat Paul Drăgan, director general Premier Restaurants România.

