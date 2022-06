Câte calorii are pâinea albă vs. pâinea neagră. Ce recomandă nutriționistul

Pâinea este un produs alimentar copt, alcătuit din făină sau griș care este umezit, frământat și fermentat. A fost un aliment important încă din preistorie și a fost preparată în diverse forme, folosind o varietate de ingrediente și metode în întreaga lume. Pâinea este consumată în întreaga lume sub diferite forme. O regăsim sub formă de pâine prăjită, omleta de pâine, sandvișul etc. Se găsește în diferite tipuri, cum ar fi pâinea albă, pâinea neagră și pâinea multicereale. Pâinea albă și pâinea neagră sunt consumate în mod obișnuit. Dar, diferă una de cealaltă în ceea ce privește textura, gustul și nutriția. Dezbaterea despre care pâine dintre pâinea albă și pâinea neagră este mai hrănitoare este veche de când lumea.

Comparații între pâinea albă și pâinea neagră

Pentru cei care sunt mai puțin obișnuiți cu diferențele dintre cele două tipuri de pâine, vă putem spune că, de exemplu, pâinea albă este obținută din endospermul boabelor de grâu, care îi conferă culoarea albă caracteristică.

În același timp, pâinea albă este făcută din făină de grâu rafinată, adică boabele de grâu sunt prelucrate pentru a elimina tărâțele și germenii. Este mai puțin hrănitoare decât pâinea neagră deoarece conținutul de fibre este eliminat din ea în timpul prelucrării sale.

Este mai moale decât pâinea brună deoarece îi lipsesc tărâțele și germenii. Este foarte prelucrată și conține în principal amidon. Vitaminele și mineralele sunt adăugate pentru a o face mai nutritivă, deoarece nu conține nutrienți în mod natural.

De cealaltă parte, pâinea neagră este fabricată din părți ale boabelor de grâu, și anume tărâțe, endosperm și germeni, de aceea are o culoare brună. Pâinea brună este făcută din făină integrală de grâu, adică boabele de grâu nu sunt prelucrate pentru a elimina tărâțele și germenii.

Este mai hrănitoare, deoarece conține mai multe fibre și nutrienți decât pâinea albă, datorită faptului că este făcută din făină integrală de grâu.

Nu este la fel de moale ca pâinea albă deoarece conține tărâțe. Nu este prelucrată prea mult. Nu i se adaugă vitamine și minerale, deoarece conține deja suficiente substanțe nutritive în mod natural.

Recomandarea nutriționistului Mihaela Bilic

Când vine vorba de alegerea pâinii, există tot felul de recomandări, venite din partea nutriționiștilor. Printre aceste recomandări sunt și cele enunțate de Mihaela Bilic, care spune că:

„Oamenii au impresia că există o pâine mai sănătoasă, alta mai nesănătoasă, o pâine care slăbește și invers. Ei bine, vreau să vă demonstrez că toată pâinea e cam la fel, cel puțin la capitolul calorii și conținut de nutrienți. În rest, e doar o chestiune de gust. De exemplu, pâinea albă, 250 de calorii și 2,3 grame de fibre. Când ea devine neagră, cum zicea bunica, deci cu făină integrală, numărul de calorii scade, sunt 230 de calorii, însă, atenție, greutatea ei este aproape dublă, pentru că pâinea neagră este densă. În schimb, fibrele sunt din belșug, 8,7 în pâinea neagră. Există pâine integrală, cam aceleași calorii și fibre. La capitolul specialități, pâinea de secară, pâinea graham, vreau să vă spun că nici ele din punct de vedere caloric nu fac vreo mare diferență”, a explicat Mihaela Bilic.

Care sunt ingredientele din pâinea albă și pâinea neagră

Pâinea albă

Pâinea albă se prepară de obicei folosind „Maida” sau făină de grâu rafinată. Acest lucru o face să aibă un gust mai divers și să fie potrivită pentru prepararea unor sandvișuri delicioase.

Pâinea neagră

Pâinea neagră este preparată din 100% grâu integral și ingrediente adăugate pentru culoare, moliciune și gust. Acestea sunt bogate în fibre și, prin urmare, reprezintă o alegere ideală pentru o stare de sănătate bună.

Pâinea integrală este în mod clar opțiunea cea mai sănătoasă din punct de vedere al sănătății datorită conținutului de fibre împreună cu nutrienții naturali prezenți în cu, iar caloriile scăzute reprezintă un beneficiu suplimentar.

Calitățile nutritive și caloriile regăsite în pâinea albă și pâinea neagră

Pâine albă

Pâinea albă este alcătuită din maida, prin urmare este bogată în grăsimi și calorii, ceea ce o face dăunătoare pentru persoanele care doresc să slăbească sau să consume mai puține calorii.

Pâinea albă nu este sănătoasă din punct de vedere nutrițional, însă i se adaugă nutrienți artificiali pentru a o diversifica.

Pâinea albă este alcătuită din maida și nu are fibre, prin urmare este mai mare în indicele glicemic și nu este recomandată pentru toată lumea.

Pâine neagră

Pâinea neagră este alcătuită din făină de grâu la atta ceea ce o face să nu aibă carbohidrați și calorii în plus. Acest lucru face ca pâinea neagră să fie potrivită și pentru dieta Keto. De asemenea, este bogată în fibre și alți nutrienți.

Pâinea neagră este cu siguranță mai sănătoasă și mai satisfăcătoare din punct de vedere nutrițional și caloric. Valorile nutriționale ale pâinii integrale se potrivesc adulților și persoanelor care se concentrează pe pierderea în greutate.

Cu toate acestea, pâinea albă poate fi consumată de către tineri. Pâinea neagră este alcătuită din făină integrală de grâu, prin urmare, indicele glicemic este relativ scăzut și poate fi consumată de toată lumea.

Este consumată, inclusiv de persoanele care țin dieta Keto și de persoanele cu diabet de tip 2, în care sunt prescrise alimente care au un indice glicemic scăzut.

Pâinea integrală care are un indice glicemic scăzut duce la scăderea nivelului de zahăr din organism, prin urmare, reduce riscul de diabet și alte boli legate de inimă în organism.

Concluzie

În ultima vreme se vede o tendință că oamenii trec la pâinea integrală și renunță la consumul celei albe. Mai multă nutriție în pâinea neagră îi atrage pe oameni spre ea și optează pentru pâinea neagră în locul celei albe.

Pâinea multicereale este, de asemenea, o opțiune excelentă atunci când vine vorba de a alege între pâinea albă și pâinea integrală. Pâinea de acest tip este mai bună și decât pâinea integrală, dar puțin mai puțin gustoasă.

Genul acesta de pâine este compusă din diferite tipuri de cereale comestibile. Pâinea integrală se dovedește superioară în ceea ce privește sănătatea și nutriția în comparație cu cea albă în multe aspecte.

Prin urmare, în majoritatea cazurilor ar trebui aleasă pâinea integrală. Pâinea albă poate fi consumată cu moderație și de persoanele sănătoase și tinere care urmează o dietă echilibrată și fac exerciții fizice în mod regulat.