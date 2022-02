Tort de cereale, rețetă simplă pentru un gust perfect. Trebuie să îl încerci!

Dacă ți-e poftă de ceva dulce, atunci ai rețeta ideală aici. Este ceva dulce care ia foarte puțin să fie făcut și în plus, nu doar că are ciocolată, dar are și factorul de crocănțime pe care îl adori. Când ți-e poftă de ceva dulce, glicemia scade și avem poftă de energie, pe care o obținem din mâncare. De aceea ne îndreptăm spre alimentele bogate în zahăr, deoarece dulciurile ne oferă o creștere rapidă a nivelului de energie.

Tort de cereale

4 linguri de unt nesărat

5 căni de mini bezele

½ ceașcă de picățele de ciocolată

6 cești de cereale ciocolată biluțe

1 ceașcă ciocolată topită albă

Pregătește o tavă pătrată cu hârtie pergament. Într-o cratiță mare, topește complet untul

Odată ce untul este topit, pune 5 căni de mini bezele și chipsurile de ciocolată; amestecă-le până când se topesc complet.

Scoate cratița de pe foc și pune cerealele în amestecul de bezele și amestecă până când sunt acoperite complet.

Se toarnă amestecul în tava pregătită, se presează pentru a uniformiza amestecul în tavă și se lasă să se răcească complet înainte de a-l tăia. După ce sunt gata de tăiat, scoate tortul din tavă și tăie-l la dimensiunea dorită.

Înmoaie fiecare pătrățel în ciocolată topită și decorează cu ciocolată albă topită.

Se lasă să se răcească complet și ciocolata să se întărească!

Servește aceste pătrățele dulci și crocante dimineața, după prânz sau cină.

Poți face într-o formă rotundă de tort și tai feliuțe aspectuoase.