Câte calorii are o shaorma la fast-food-urile din România. Ce ingrediente trebuie să eviți

Shaorma de pui, de vită, sau amestec, este gustarea preferată de mulți. Dar nu puteți nega faptul că este destul de bogată în calorii. Deși pare delicioasă, există totuși un risc, pe care ar trebui să ni-l asumăm. Dar, din curiozitate, am încercat să aflăm câte calorii are o shaorma la fast-food-urile din România și ce ingrediente trebuie să eviți. Așa că hai să vedem despre ce este vorba.

Pericolul gurmanzilor, caloriile!

Tuturor ne place să mâncăm, mai ales dacă este și un preparat care ne place. Dar, pericolul cel mai mare, mai ales în cazul gurmanzilor, sunt caloriile. Iată ce se poate întâmpla atunci când mănânci mult.

De dragul științei, șase bărbați din Philadelphia s-au îngrășat cu aproape două kilograme fiecare în decursul unei săptămâni.

Ceea ce au văzut oamenii de știință oferă noi indicii despre modul în care supraalimentarea declanșează probleme de sănătate pe termen lung. Îmbuibarea cu o dietă gurmandă, arată studiul, declanșează un lanț de evenimente care ar putea provoca în cele din urmă diabetul de tip 2.

Cercetătorii știau deja că supraalimentarea cronică poate provoca obezitate. În același timp, știau că poate da rezistență la insulina pe care organismul o folosește pentru a procesa glucoza.

Genul acesta de situații duce frecvent la diabet. Dar nu se știe cum anume conduce obezitatea la rezistența la insulină. Oamenii de știință au suspectat o varietate de factori:

„Toate acestea sunt evenimente tardive. Ele apar luni și luni după ce se mănâncă în exces. Ceea ce nu se știe este: care sunt evenimentele timpurii care au loc atunci când cineva mănâncă în exces?”, spune concluzia studiului.

Rezultatele studiului, devastatoare

Pentru a afla, cercetătorii au pus bărbați sănătoși, ne-obezi, la o dietă de 6.000 de calorii. Voluntarilor li s-a spus că ar putea fi expuși riscului de rezistență la insulină și că ar trebui să ia câteva kilograme într-o săptămână.

Între a doua și a treia zi, toți subiecții au dezvoltat rezistență la insulină. Cercetătorii au fost surprinși că acest lucru s-a întâmplat atât de repede. Cu toate astea, principala întrebare era cum.

Cercetătorii au descoperit că organismul voluntarilor nu a putut ține pasul cu asaltul de grăsimi și carbohidrați. Acest lucru a făcut ca celulele lor să producă subproduse toxice de oxigen.

Acei produși secundari au depășit capacitatea organismului de a-i curăța. Procesul este cunoscut sub numele de stres oxidativ. Subprodusele în exces s-au atașat de proteine, interferând cu funcțiile proteinelor.

Echipa a efectuat teste pentru a studia ce proteine au fost afectate. La final au observat că una dintre ele era o moleculă numită, în mod corespunzător, GLUT4. Aceasta elimină glucoza din sânge și stochează zahărul în grăsime sau în mușchi.

Atunci când subprodusele de oxigen se leagă de moleculă, aceasta devine inactivă. Asta înseamnă că nu mai preia glucoza sau că procesează glucoza în cantități mai mici.

Acest lucru duce la creșterea nivelului de glucoză din sânge. Deci, un semn distinctiv al rezistenței la insulină.

Nutriționiștii vorbesc de câte calorii are o shaorma

Indiferent că vorbim de o sharoma de pui, vită, oaie, sau amestec, toate au ceva în comun. Ați ghicit! Este vorba de numărul de calorii.

Nutriționiștii și dieteticienii spun că a mânca o shaorma, este echivalentul a cel puțin un an pierdut de dietă.

șa că, fără prea multe discuții, am încercat să aflăm câte calorii are o shaorma a fast-food-urile din România, și ce ingrediente trebuie să eviți.

Câte calorii are o shaorma de pui

Shaorma de pui este făcută cu pui marinat cu condimente din Orientul Mijlociu, învelit în formă de con și prăjit. Este o mâncare stradală populară. Este un fel de mâncare tradițională. Puteți ieși să luați o bucată de shaorma sau chiar să o preparați acasă.

Se servește de cele mai multe ori cu maioneză. Este ușor picantă și poate deveni puțin cam grea dacă se mănâncă mai mult de una. Este o gustare foarte faimoasă în diferite părți ale țării și este extrem de delicioasă. iată câte calorii are:

Un singur wrap de Shaorma de pui constă în 392,3 calorii. Ingredientele care se folosesc sunt pâine, piept de pui, ceapă, castraveți, tahini, iaurt, usturoi și mai multe tipuri de sosuri și paste.

Informații nutriționale despre shaorma de pui

Valorile nutriționale estimate pentru un wrap de shaorma de pui sunt următoarele:

Vitamina A: 11.9%

Vitamina C: 26.5%

Calciu: 13.8%

Magneziu: 24.0%

Sodiu: 758,8 mg

Fier: 25.3%

Potasiu: 577,9 mg

Colesterol: 49,3 mg

Grăsimi: 10.6 g

Proteine: 32.3 g

Fibre: 7.4 g

Carbohidrați: 45.7 g

Câte calorii are o shaorma de vită

Toți am mâncat, măcar odată, o shaorma de vită. Dar v-ați întrebat câte calorii are acest preparat de origine libaneză? Dacă nu știați, vă spunem noi. O porție are 517 de calorii, iar 100 g ajunge la 133 de calorii.

Informații nutriționale despre shaorma de vită

Valorile nutriționale estimate pentru un wrap de shaorma de vită sunt următoarele:

Calorii: 352 kCal

Total carbohidrați: 54 g

Carbohidrați net: 52.2 g

Fibre: 1.8 g

Zahăr: 9 g

Proteine: 24 g

Grăsimi: 11 g

Câte calorii are o shaorma de oaie

În afară de preparatul cu pui sau vită, fast-food-urile din România oferă și shaorma de oaie. Nu este agreată de foarte multă lume, dar, cu toate astea, este consumată, mai ales de gurmanzi. Dar, hei!, pofticioșilor, știți câte calorii are o sharoma de oaie? Iată care sunt datele reale:

Informații nutriționale despre shaorma de oaie

Valorile nutriționale estimate pentru un wrap de shaorma de oaie sunt următoarele:

Calorii din grăsimi 92,

Calorii 446,

15% Total grăsimi 10g,

16% Grăsimi saturate 3.2g,

47% Colesterol 141mg,

18% Sodiu 437mg,

15% Potasiu 535mg,

13% Carbohidrați totali 38g.

Avantajele și dezavantajele acestui preparat

De ce ar trebui să mâncăm alimente bogate în carbohidrați? S-a constatat că carbohidrații ajută la menținerea funcțiilor vitale ale organismului.

Carbohidrații, de exemplu, sunt sursa principală de combustibil care crește nivelul de energie al organismului. Pâinea pita folosită pentru a face shawarma este o sursă de carbohidrați, după cum știm cu toții.

Shaorma este bogată în grăsimi bune și are o serie de avantaje pentru sănătate. Pentru că grăsimile benefice provin din plante precum măslinele și uleiurile tropicale, așa este cazul.

Este, de asemenea, utilă pentru promovarea unei compoziții corporale mai sănătoase, a unor mușchi mai puternici și a unei funcții cerebrale sporite, deoarece conține grăsimi bune provenite din felii de miel sau de vită.

Fibrele sunt necesare pentru ca sistemul digestiv să funcționeze corect. De fapt, este bine recunoscut faptul că consumul de alimente bogate în fibre poate ajuta la reducerea balonării și a constipației.

Ca urmare, consumul de shawarma vă va ajuta să vă satisfaceți nevoile de carbohidrați. Fibrele sunt, de asemenea, benefice pentru gestionarea greutății și pentru scăderea nivelului de zahăr din sânge.

Shaorma este, de asemenea, bogată în vitamina B6, care este utilă pentru sănătatea dumneavoastră. Vitamina B6 este un membru al complexului de vitamine B, care ajută organismul să își mențină sănătatea generală.

Se crede că ajută la menținerea unui sistem neurologic sănătos, la apărarea sistemului imunitar și la promovarea funcției cerebrale, de exemplu. Lipsa vitaminei B6, pe de altă parte, poate provoca anxietate, depresie și dureri musculare.

Persoanele care mănâncă Shaorma ar trebui să fie conștiente că nu este foarte sănătos. Este vital să fie conștienți de unele dintre dezavantajele Shaorma, astfel încât să o puteți consuma cu moderație.

Există câteva pericole pentru sănătate. Următoarele sunt ipostaze ale Shaorma:

1. Niveluri ridicate de colesterol

Este bogată în acizi grași dăunători, care pot determina creșterea colesterolului din sânge. Bolile de inimă și accidentele vasculare cerebrale sunt cauzate de faptul că avem prea mult colesterol în sânge.

Acest lucru indică faptul că ar trebui să vă limitați consumul de Shaorma pentru a evita bolile de inimă.

2. Creșterea în greutate care nu este sănătoasă

Are un conținut ridicat de calorii, ceea ce poate duce la depunerea de grăsime corporală și la creșterea nedorită în greutate. Shaorma ar putea să te facă să te îngrași și să îți crească un stomac mare și proeminent.

3.Intoxicația alimentară

Majoritatea preparatelor cu care sunteți familiarizați nu sunt făcute într-un mod igienic și pot fi contaminate în timpul ambalării. Simptomele intoxicației alimentare includ vărsături, greață, diaree și dureri abdominale dacă shawarma este făcută în acest mod.

4. Nu este recomandată pentru diabetici

Shaorma nu este recomandată persoanelor care au diabet. Acest lucru se datorează faptului că ridică nivelul de zahăr din sânge și de colesterol. Diabeticii se pot îmbolnăvi de boli coronariene ca urmare a consumului de Shaorma.

Concluzie

Acum că ai aflat cam cum stă treaba cu caloriile din shaorma, ce faci? Continui să mănânci ca un gurmand ce ești, sau încerci să rărești numărul de calorii? Indiferent cum ar fi, până la urmă trebuie să recunoaștem că shaorma este un preparat gustos, dar și tentant.