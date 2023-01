Câte a avut de îndurat Gabriela Cristea pentru a rămâne gravidă! A fost chiar și la un pas de moarte. Drama care a marcat-o pentru toată viața

Gabriela Cristea are în prezent o familie frumoasă și un mariaj fericit alături de Tavi Clonda. Deși acum este o femeie împlinită, puțini știu prin ce momente grele a trecut prezentatoarea tv. A pierdut o sarcină, iar acest lucru a demoralizat-o foarte mult! Iată declarațiile sfâșietoare ale vedetei!

La 48 de ani, Gabriela Cristea are o căsnicie fericită și două fetițe sănătoase și frumoase. Victoria si Iris au venit pe lume după ce vedeta tv a trecut prin momente extrem de dure. În urmă cu ani buni, moderatoarea de televiziune a pierdut o sarcină și a trecut prin chinuri de nedescris. Abia după ceva timp a avut puterea să vorbească despre drama prin care a trecut.

În cadrul unui interviu mai vechi, Gabriela Cristea a explicat cum a fost nevoită să facă o întrerupere de sarcină la 8 săptămâni, pentru că fătul se oprise din evoluție.

Mai mult de atât, ea a mărturisit că nu a vrut să meargă la doctor când s-a confruntat cu pierderea sarcinii, așa că a stat acasă și a îndurat dureri crunte. Afectat a fost și Tavi Clonda, soțul vedetei, care nu a știut cum să o ajute în acea perioadă. După ce s-a chinuit acasă, Gabriela a mers la spital, iar medicii au avertizat-o că putea muri în orice clipă.

„Mi-aduc aminte de acel moment în care doctorii îmi spuneau că trebuie să-mi facă intervenția pentru că era atât de periculos încât puteam și eu să-mi pierd viața și eu le spuneam să mai așteptăm un pic că poate se întâmplă o minune. Am mai spus aşa, a fost o experienţă fizică foarte dură şi foarte dureroasă. O experienţă sufletească care ne-a rupt sufletul în două. Nu sunt nici prima, nici ultima. Pentru mine a fost extrem de dureros, ne doream un copil, s-a întâmplat, am rămas însărcinată și a fost wow. A urmat apoi palma pe care am primit-o. Nu aveam nicio suferinţă fizică şi nu am înteles.

După ce m-am bucurat, te ridică Dumnezeu până la cer şi apoi îţi dă drumul, durerea sufletească a fost extrem de dură. În perioada respectivă am simțit durerile facerii timp de 5 zile. M-am încăpăţânat în speranţa că poate totuşi mâine se întâmplă un miracol, o minune. Sarcina mea se oprise din evoluţie. Îmi găsisem o singură poziţie, stăteam în patru labe, pe covor şi mă plimbam de jur împrejurul covorului de durere. Tavi se uita la mine şi nu ştia ce să îmi facă. În primă fază te doare sufletul, dar când începe durerea fizică nu ştii ce să mai faci. La opt săptămâni a trebuit să fac întreupere de sarcină, pentru că sarcina se oprise din evoluţie.”, a spus Gabriela Cristea, cu durere în suflet, pentru VIVA!