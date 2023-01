Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai apreciate și urmărite cupluri din România, ambii având sute de mii de urmăritori pe Instagram. Primele două săptămâni din anul 2023 au fost diferite pentru aceștia, căci au lipsit aproape total de pe rețelele de socializare. Ce s-a întâmplat cu Gabriela Cristea și Tavi Clonda? Cunoscuta prezentatoare TV a dezvăluit de ce au lipsit.

Fanii s-au îngrijorat atunci când au observat că nici Gabriela Cristea, nici Tavi Clonda nu au mai postat pe rețelele de socializare. Astfel amândoi au fost asaltați cu mesaje din partea fanilor îngrijorați. Din fericire, nu au pățit nimic, ci doar au vrut să se bucure de o vacanță departe de România. Cei doi au ales să meargă în Tenerife, de unde s-au întors chiar duminică noapte.

Gabriela Cristea a dezvăluit pe pagina sa că au preferat să se bucure mai mult unul de prezența celuilalt și au lăsat viața virtuală deoparte pentru câteva zile. Acum însă, spun că au revenit cu forțe proaspete și abia așteaptă să le arate fanilor vlogurile din vacanță. De asemenea, povestește prezentatoarea TV, va posta și multe fotografii din Tenerife.

“Dragilor, vă mulțumim pentru gândurile voastre bune la început de ani. Am tot primit mesaje de la voi pentru ca nu am mai postat în feed de multa vreme, dar ne-am dorit tare mult sa ne bucuram mai mult de “noi” la început de an. Azi noapte ne-am întors din vacanta unde a fost minunat. Noi am ales Tenerife si ne-am bucurat de o insulă desprinsă parcă din alta lumea. Toate imaginile filmate le vom grupa în 2 vloguri pe care le vom încărca în curând pe YouTube iar zilele următoare o să urcăm aici mai multe poze. De astăzi la munca, dar vă povestesc mai târziu ce și cum!”, a scris Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.